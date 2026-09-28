به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در حاشیه واگذاری این خودرو‌ها، استاندار کهگیلویه و بویراحمد در نشستی، با آتش‌نشانان استان دیدار کرد.

یدالله رحمانی در این نشست با اشاره به فعالیت بیش از ۲۱۰ آتش‌نشان در استان افزود: در دولت فعلی ۵۳ نفر از نیرو‌های آتش‌نشانی استخدام شده‌اند و تلاش شده نیرو‌های شرکتی نیز تعیین تکلیف شوند، به‌گونه‌ای که اکنون تنها سه نیروی شرکتی در این مجموعه باقی مانده است.

وی با اشاره به حمایت دولت از شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان افزود: دراین دولت ۸۷ دستگاه خودرو به شهرداری‌های استان اختصاص یافته که ۲۰ دستگاه آن خودروی آتش‌نشانی بوده است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: همچنین ۵۱ دستگاه خودرو به دهیاری‌های استان اختصاص یافته که ۲۰ دستگاه آن در سال جاری تأمین شده است.