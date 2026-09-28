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مدیرعامل شرکت آب منطقهای آذربایجانغربی گفت: افزایش بارشها موجب رشد حدود یک متر و ۴۱ سانتیمتری سطح آبخوانهای استان شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مجید رستگاری با اشاره به آخرین وضعیت منابع آب زیرزمینی استان اظهار کرد: در حال حاضر وضعیت آبخوانها بهصورت مستمر پایش میشود و شرکت آب منطقهای در کنار رصد منابع آب سطحی، تغییرات کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی را نیز بررسی میکند.
وی افزود: آذربایجانغربی دارای ۳۲ آبخوان در سه حوضه آبریز دریاچه ارومیه، ارس و زاب است که برای رصد سطح آب زیرزمینی این آبخوانها، ۵۵۵ حلقه چاه پیزومتریک در استان حفر شده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای آذربایجانغربی ادامه داد: علاوه بر چاههای پیزومتریک، شبکه پایش منابع آب انتخابی نیز فعال است و ۵۶۵ مورد از منابع شامل قنوات، چشمهها و سایر منابع آبی از نظر میزان آبدهی و تغییرات منابع، بهصورت مستمر پایش میشوند.
رستگاری با اشاره به وضعیت آبخوانهای استان طی سالهای گذشته گفت: در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ بدلیل خشکسالی شاهد افت آبخوانها در هر سه حوضه آبریز استان بودیم، اما افزایش بارشها در سال آبی جاری موجب بهبود وضعیت منابع آب زیرزمینی شده است.
وی تصریح کرد: تاکنون ۴۵۳ میلیمتر بارش در استان ثبت شده که ۲۶ درصد بیشتر از شرایط نرمال است و این افزایش بارندگی موجب تقویت آبخوانها و افزایش حدود یک متر و ۴۱ سانتیمتری سطح آب زیرزمینی شده است.
رستگاری همچنین با اشاره به وضعیت منابع آب در سدهای استان گفت: در حال حاضر سدهای استان بیش از یک میلیارد و ۲۶۰ میلیون مترمکعب آب دارند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۵۰ درصد ظرفیت سدهای استان پر است، گفت: با توجه به اهمیت تأمین پایدار آب شرب، حفظ ذخیره مورد نیاز برای ۱۸ ماه از اولویتهای شرکت آب منطقهای است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای آذربایجانغربی تأکید کرد: مدیریت منابع آب نیازمند توجه همزمان به منابع سطحی و زیرزمینی است و پایش مستمر کمی و کیفی آبخوانها با هدف صیانت از منابع آبی و تأمین پایدار نیازهای شرب، همچنان ادامه دارد.