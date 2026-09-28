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رامین احمدزاده، نماینده وزن ۸۱- کیلوگرم کوراش کشورمان در بازیهای آسیایی ناگویا به نشان نقره دست یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، روز دوم رقابتهای کوراش بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ آیچی ناگویا امروز (۶ مهر) در مجموعه ورزشی هنرهای رزمی آیچی برگزار شد و رامین احمدزاده، نماینده کشورمان، به نشان نقره دست یافت.
رامین احمدزاده در دیدار نهایی وزن ۸۱- کیلوگرم به مصاف اخرور زیودولایف، قهرمان آسیا و و نظامیان جهان در سال ۲۰۲۶ از ازبکستان، رفت و با نتیجه ۳ بر صفر مغلوب حریف خود شد و به مدال نقره رسید. احمدزاده در شرایطی به مدال نقره بازیهای آسیایی دست یافت که از همان دیدار نخست با مصدومیت مبارزه کرد و این مصدومیت در دیدار نیمهنهایی تشدید شد.
ملیپوش کشورمان پیش از این و برای رسیدن به مرحله نیمهنهایی، ابتدا راتانان کائونساتان از تایلند را با ضربه فنی شکست داد و در ادامه با ضربه فنی از سد احمد چارییف از ترکمنستان گذشت. احمدزاده در دیدار نیمهنهایی نیز موفق به شکست ۵ بر صفر (یامباش – نصف ضربه فنی) کن اویوشی از ژاپن شد.
رضا احمدزاده، دیگر نماینده کشورمان در این وزن، پس از استراحت در دور نخست، در مرحله یکچهارم نهایی با نتیجه ۱۰ بر صفر (هلال – ضربه فنی) مغلوب کن اویوشی از ژاپن شد و از دور رقابتها کنار رفت.
در ادامه مسابقات، فردا (۷ مهر) و در روز پایانی، کوراش ایران سه نماینده خواهد داشت. مجید وحید بریمانلو در رقابتهای ۶۶- کیلوگرم به رقابت خواهد پرداخت و مریم پیمانی و فاطمه برمکی نیز دو نماینده کشورمان در وزن ۸۷+ کیلوگرم خواهند بود.