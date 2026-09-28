به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، در نهمین روز از رقابت‌های تیراندازی بیستمین دوره بازی‌های آسیایی ژاپن و در پایان دور مقدماتی تپانچه ۲۵ متر بانوان، هانیه رستمیان با ثبت امتیاز ۵۸۷ به عنوان نفر نخست در بین ۴۴ شرکت کننده راهی فینال شد.

در فینال این مسابقات هانیه رستمیان در رده هفتم ایستاد و از کسب مدال بازماند. هدایت تیم ملی تپانچه کشورمان را مریم سلطانی بر عهده دارد.

به این ترتیب پرونده تیم تپانچه کشورمان در این بازی‌ها با کسب یک مدال برنز میکس توسط وحید گل‌خندان و هانیه رستمیان بسته شد.

سامیه یاسی با ۵۶۳ امتیاز در جایگاه سی و نهم ایستاد و زینب طوماری نیز با ۵۵۴ امتیاز جایگاه چهل و سوم را به خود اختصاص داد.

همچنین تیم ایران با ترکیب رستمیان، یاسی و طوماری با ۱۷۰۴ امتیاز در بین ۱۲ تیم در جایگاه هشتم قرار گرفت.