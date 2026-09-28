ششمین نمایشگاه روز روستا و عشایر، ۱۶ تا ۱۹ مهر، با حضور فعالان این عرصه از سراسر کشور از جمله استان قزوین، در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین ، مدیرکل دفتر امور روستایی و شورا‌های استان گفت: معرفی توانمندی‌های روستایی و عشایری استان، و هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط برای ارتقا توانمندی‌های روستاییان و عشایر، از اهداف شرکت در این نمایشگاه است.

صدیقه ربیعی افزود: بخش‌های مختلفی از جمله معرفی روستا‌های نمونه با محوریت بوم‌گردی، فناوری، شرکت‌های دانش‌بنیان، صنایع‌دستی، کشاورزی، معدن، بازرگانی و گردشگری در این نمایشگاه حضور دارند.

وی صنایع تبدیلی، آموزش و توانمندسازی، تسهیلگری، زنجیره ارزش محصولات و تولیدات روستایی و عشایری، تعاملات تجاری و گفت‌وگوی سرمایه‌گذاری را از دیگر محور‌های این نمایشگاه عنوان کرد.

همچنین برنامه‌های آیینی و بازی‌های بومی و محلی برای معرفی فرهنگ و سنن جوامع روستایی و عشایری پیش‌بینی شده است.