به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رسول بابایان افزود: ۶۸ هزار فرد دارای معلولیت در استان تحت پوشش خدمات بهزیستی قرار دارند و ناشنوایی از جمله معلولیت‌های پنهانی است که شناسایی بهنگام آن اهمیت زیادی دارد.

وی با بیان اینکه ناشنوایی یک معلولیت پنهان است، افزود: حدود نیمی از علل ناشنوایی، ژنتیکی است و به همین دلیل شناسایی این اختلال از بدو تولد اهمیت زیادی دارد.

بابایان ادامه داد: نوزادان پس از تولد در بیمارستان مورد رصد و غربالگری قرار می‌گیرند و در صورت شناسایی ناشنوایی یا کم‌شنوایی، اقدامات لازم برای مداخله در دوران طلایی انجام می‌شود.

مدیرکل بهزیستی آذربایجان‌غربی با اشاره به کاشت حلزون برای کودکان ناشنوا، گفت: در صورت شناسایی فرد در دوران طلایی، اقدامات لازم برای کاشت حلزون انجام می‌شود؛ البته کاشت حلزون هزینه‌بر است و با معرفی فرد از سوی بهزیستی به بیمارستان‌های دولتی، هزینه آن کاهش پیدا می‌کند.

وی با اشاره به ارائه ۱۷۲ خدمت به جامعه هدف، ارائه سمعک به افراد کم‌شنوا و مبتلایان به پیری گوش را از دیگر خدمات بهزیستی عنوان کرد و افزود: این خدمات در کنار سایر حمایت‌ها به جامعه هدف بهزیستی ارائه می‌شود.

بابایان تأکید کرد: خدمات‌رسانی به افراد دارای معلولیت به صورت مستمر ادامه دارد و حتی در جریان جنگ تحمیلی اخیر نیز خدمات بهزیستی به جامعه هدف تعطیل نشد.