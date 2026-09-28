پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران از احصای بیش از ۲۰۱ میلیون کیلوواتساعت انرژی با اجرای طرح مدیریت هوشمند تلفات برق «مهتاب» در این استان خبر داد و گفت: این میزان انرژی معادل مصرف برق یک سال شهرستان دماوند است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمود محمودی در بیستوهفتمین مانور سراسری طرح مهتاب در استان تهران، که به میزبانی ستاد شرکت توزیع نیروی برق استان تهران و با حضور برخط مدیران مناطق ۲۲گانه این شرکت برگزار شد، با اشاره به عبور موفقیتآمیز از دوره اوج بار تابستان بر لزوم تداوم برنامههای مدیریت بار در ماههای سرد سال تأکید کرد.
وی با بیان اینکه استان تهران یکی از استانهای پرتلفات در شبکه توزیع برق است، افزود: اجرای طرح مدیریت هوشمند تلفات برق «مهتاب» با هدف کاهش تلفات غیرفنی شبکه از اهمیت ویژهای برخوردار است و این طرح در استان تهران با جدیت در حال اجراست.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران از برآورد وجود حدود ۶۰ هزار برق غیرمجاز در این استان خبر داد و افزود: از آغاز اجرای طرح مهتاب تاکنون بیش از ۲۳ هزار مورد برق غیرمجاز در شهرستانهای استان تهران جمعآوری شده است.
محمودی گفت: تاکنون ۸ هزار و ۹۰۰ شمارشگر به متقاضیان فروخته شده که ۷ هزار و ۹۶۰ دستگاه از آنها در انتظار نصب است.
وی از شناسایی ۴ هزار مورد دستکاری کنتور خبر داد و افزود: از ابتدای اجرای طرح مهتاب تاکنون ۸۵۸ دستگاه ماینر غیرمجاز در استان تهران کشف و جمعآوری شده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران گفت: با اجرای طرح مهتاب، بیش از ۲۰۱ میلیون کیلوواتساعت انرژی در سطح استان احصا شده که معادل مصرف برق یک سال شهرستان دماوند است.
محمودی در ادامه از مدیران مناطق خواست تمرکز بیشتری بر اجرای طرح مهتاب داشته باشند تا شاخص عملکرد شرکت در همه محورهای این طرح ارتقا یابد.
در پایان این مراسم، با حضور مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران از دو نفر از برقبانان نمونه منطقه برق خاوران با اهدای لوح سپاس قدردانی شد.