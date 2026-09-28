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مدیرعامل شرکت آب منطقهای آذربایجانغربی گفت: میزان آب دریاچه ارومیه امروز ۶ مهرماه ۱۴۰۵، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از ۹ برابر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، مجید رستگاری با بیان اینکه حجم آب دریاچه ارومیه به ۲ میلیارد و ۵۲۰ میلیون متر مکعب رسیده، افزود: این میزان در سال گذشته کمتر از ۲۸۰ میلیون متر مکعب بود.
وی همچنین از افزایش یک هزار و ۴۶۵ کیلومتر مربعی پهنه آبی دریاچه هم خبر داد و افزود: مساحت پهنه آبی نگین فیروزهای ایران به هزار و ۹۴۶ کلومتر مربع رسیده است.
طبق گفته مدیرعامل شرکت آب منطقهای آذربایجانغربی، تراز دریاچه ارومیه هم به هزار و۲۷۰ متر و ۵۸ سانتیمتر رسیده که بیش از یک متر نسبت به پارسال افزایش داشته است.