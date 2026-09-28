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مسئول بسیج سازندگی مازندران از اجرای و بهرهبرداری بیش از ۵۵۰ میلیارد ریال طرح محرومیتزدایی در نقاط مختلف استان، در هفته دفاع مقدس خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرهنگ رضا سلیماننژاد با اشاره به برنامههای بسیج سازندگی مازندران در هفته دفاع مقدس گفت: بخشی از این طرحها در روزهای ابتدایی هفته و بخش دیگری نیز تا پایان هفته به بهرهبرداری میرسد.
وی افزود: این طرحها با مشارکت دستگاههای اجرایی، نهادهای مختلف، خیران و گروههای جهادی در نقاط مختلف استان اجرا شده و مجموعهای از نیازهای مناطق کمبرخوردار را دربرمیگیرد.
سلیماننژاد، اشتغالزایی و کارآفرینی، ساخت و تکمیل مسکن محرومان، ساخت و تجهیز مدارس و اجرای مجتمعهای آبرسانی را از محورهای اصلی این طرحها برشمرد و گفت: مجموع ارزش طرحهای اجراشده و در دست بهرهبرداری بیش از ۵۵۰ میلیارد ریال است.
مسئول بسیج سازندگی مازندران در ادامه به برنامههای شاخص این هفته اشاره کرد و گفت: ۲۰ واحد مسکن مددجویی، ۱۰ گلزار شهدا و ۳۰ واحد اشتغالزایی نیز آغاز به کار خواهد کرد؛ همچنین پنج هزار بسته نوشتافزار و ۲۰ سری جهیزیه و لوازم ضروری منزل میان جامعه هدف توزیع میشود.
وی با تأکید بر نقش مشارکت مردمی در پیشبرد طرحهای محرومیتزدایی، افزود: ظرفیت مردم، خیران، گروههای جهادی و دستگاههای اجرایی در اجرای این طرح در کنار یکدیگر قرار گرفته است و تجربه نشان داده هرجا این همافزایی شکل گرفته، بخشی از مشکلات مردم با سرعت بیشتری برطرف شده است.
سلیماننژاد گفت: اجرای این طرحها حاصل همافزایی مجموعههای مختلف و حضور گروههای جهادی در میدان خدمت است و تداوم این همکاریها میتواند روند محرومیتزدایی و خدمترسانی به اقشار مختلف جامعه را شتاب بخشد.
مسئول بسیج سازندگی مازندران گفت: فرهنگ جهادی ریشه در روحیه ایثار و مسئولیتپذیری دوران دفاع مقدس دارد و امروز نیز خدمت بیمنت و مجاهدت میتواند زمینهساز رفع مشکلات مردم و حرکت مناطق مختلف استان در مسیر توسعه باشد.