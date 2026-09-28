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یادواره ۳۵ شهید اصناف شهرستان مهریز با حضور جمعی از مسئولان، خانوادههای معظم شهدا، اصناف و بازاریان و قشرهای مختلف مردم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، یادواره ۳۵ شهید اصناف شهرستان مهریز با حضور جمعی از مسئولان، خانوادههای معظم شهدا، اصناف و بازاریان و قشرهای مختلف مردم برگزار شد. حجتالاسلام مهدینیا سخنران این مراسم، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای اصناف و تمامی شهدای شهرستان مهریز، اظهار کرد: شهدا با ایثار و فداکاری، از ارزشهای دینی، ملی و آرمانهای انقلاب اسلامی دفاع کردند و امنیت و آرامش امروز جامعه مرهون جانفشانی آنان است.وی افزود: شهدای اصناف نیز در دوران دفاع مقدس و در عرصههای مختلف، نقش مؤثری در پشتیبانی از جبههها و دفاع از کشور داشتند و یاد و نام این شهدا باید برای نسلهای آینده زنده نگه داشته شود.
حجتالاسلام مهدینیا با تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت گفت: برگزاری یادواره شهدا فرصتی برای بازخوانی سیره و منش شهیدان و انتقال پیام آنان به نسل جوان است و باید این فرهنگ در متن جامعه استمرار داشته باشد.
شهرستان مهریز ۳۱۳ شهید تقدیم انقلاب و نظام اسلامی کرده است که ۳۵ شهید، از شهدای اصناف شهرستان مهریز هستند. این یادواره با هدف پاسداشت مقام این شهیدان و تجلیل از خانوادههای معظم آنان برگزار شد.