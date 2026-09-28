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استان سمنان که از آن به عنوان «جزیره لهجهها و گویشها» یاد میشود، خاستگاه گویشی با پیچیدگیهای خاص آوایی و ساختاری است: گویش سرخهای.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ رزمندگان بیسیمچی اهل سرخه در دوران هشت سال جنگ تحمیلی دریافتند این ویژگی زبانی میتواند قویترین رمز در برابر استراقسمع و شنود دشمن بعثی باشد.
آنها معادل ادوات جنگی، مختصات جغرافیایی و دستورات حساس عملیاتی را با واژگان کهن دیار خود کدگذاری میکردند؛ پیامهایی که برای افسران شنود عراقی و حتی پیشرفتهترین دستگاههای رمزگشای آنان کاملاً نامفهوم و غیرقابل رهگیری بود.
در اوج درگیریها، بیسیمچیهای سرخهای تنها با «تغییر فرکانس کلام» و تکیه بر گویش مادری، نقشههای دشمن را برای پیشبینی حرکات رزمندگان نقش بر آب میکردند.