استان سمنان که از آن به عنوان «جزیره لهجه‌ها و گویش‌ها» یاد می‌شود، خاستگاه گویشی با پیچیدگی‌های خاص آوایی و ساختاری است: گویش سرخه‌ای.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ رزمندگان بی‌سیم‌چی اهل سرخه در دوران هشت سال جنگ تحمیلی دریافتند این ویژگی زبانی می‌تواند قوی‌ترین رمز در برابر استراق‌سمع و شنود دشمن بعثی باشد.

آنها معادل ادوات جنگی، مختصات جغرافیایی و دستورات حساس عملیاتی را با واژگان کهن دیار خود کدگذاری می‌کردند؛ پیام‌هایی که برای افسران شنود عراقی و حتی پیشرفته‌ترین دستگاه‌های رمزگشای آنان کاملاً نامفهوم و غیرقابل رهگیری بود.

در اوج درگیری‌ها، بی‌سیم‌چی‌های سرخه‌ای تنها با «تغییر فرکانس کلام» و تکیه بر گویش مادری، نقشه‌های دشمن را برای پیش‌بینی حرکات رزمندگان نقش بر آب می‌کردند.