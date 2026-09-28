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همزمان با هفته دفاع مقدس در مراسمی از سربازان وظیفه فعال در حوزههای فرهنگی، ورزشی و انضباطی سپاه امام سجاد هرمزگان تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مسئول نمایندگی ولیفقیه سپاه امام سجاد (ع) گفت: سربازان بازوان توانمند و مدافعان امنیت کشور هستند و نقش مهمی در حفظ کیان اسلامی، نهادینه سازی فرهنگ ایثار و از خودگذشتگی در میان نسل جوان دارند.
حجت الاسلام و المسلمین سعید سربازی زاده افزود: تربیت دینی، بصیرتافزایی و مهارتآموزی سربازان از اولویتهای سپاه امام سجاد است تا پس از پایان خدمت، به عنوان سرمایههای ارزشمند برای جامعه و نظام اسلامی فعالیت کنند.
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