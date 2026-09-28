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مدیرکل فرآوردههای غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو از طراحی سازوکارهای جدید برای تسهیل و تسریع تأمین و واردات کالاهای اساسی، با تمرکز بر ثبت منبع، شناسایی تأمینکنندگان واجد شرایط، ایجاد مسیر سبز و اصالتسنجی گواهیهای بهداشت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، عبدالعظیم بهفر، مدیرکل فرآوردههای غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو، با اشاره به برگزاری نشست مشترک با حضور رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران و رئیس مجمع عالی واردات، اظهار کرد: در این نشست، الزامات و راهکارهای عملیاتی برای تسهیل و تسریع تأمین کالاهای اساسی در شرایط جنگی، با تأکید بر حفظ الزامات ایمنی و بهداشت مواد غذایی مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: یکی از محورهای اصلی این نشست، ثبت منبع و ایجاد سازوکاری برای شناسایی و ساماندهی شرکتها و تأمینکنندگان واجد شرایط بود. ثبت منبع، امکان ایجاد سابقه مشخص از تأمینکننده، منشأ کالا و مسیر تأمین را فراهم میکند و میتواند مبنایی برای ارزیابی ریسک و تصمیمگیری سریعتر در فرآیندهای بعدی باشد.
بهفر ادامه داد: در همین چارچوب، موضوع تدوین فهرست مسیر سبز برای شرکتهای واجد شرایط مطرح و مورد توافق قرار گرفت تا شرکتهایی که از نظر سوابق، مستندات و الزامات تعیینشده واجد شرایط هستند، بتوانند از فرآیندهای تسهیلشده و متناسب با سطح ریسک استفاده کنند.
مدیرکل فرآوردههای غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو تأکید کرد: مفهوم مسیر سبز به معنای حذف کنترلهای بهداشتی نیست، بلکه هدف، هوشمندسازی و هدفمند کردن کنترلها بر مبنای ریسک است؛ به این معنا که در مورد تأمینکنندگان و منابعی که سوابق و مستندات قابل اتکا دارند، فرآیندهای اداری تسریع شود و ظرفیت نظارتی بیشتر بر موارد پرریسک یا فاقد سابقه متمرکز شود.
وی با اشاره به موضوع گواهیهای بهداشت گفت: در این نشست همچنین درباره تفاهم در زمینه اصالتسنجی گواهیهای بهداشت توافق شد و مقرر شد اتاق بازرگانی در این حوزه مسئولیت مشخصی را بر عهده بگیرد تا فرآیند بررسی اصالت اسناد، با استفاده از سازوکار مشخص و قابل ردیابی، تسهیل و تسریع شود.
بهفر تصریح کرد: اصالتسنجی گواهیهای بهداشت از منظر ایمنی مواد غذایی اهمیت اساسی دارد و تسهیل فرآیند واردات نباید به معنای کاهش سطح اطمینان نسبت به اسناد بهداشتی یا حذف کنترلهای قانونی باشد. هدف این است که احراز اصالت اسناد در یک فرآیند مشخص، مستند و قابل پیگیری انجام شود.
وی افزود: یکی از الزامات این رویکرد، ایجاد سیستم شفاف برای ارزیابی شرکتها و منابع تأمین است؛ به نحوی که پذیرش یک شرکت یا منبع صرفاً بر اساس ادعا، قرارداد یا مکاتبه انجام نشود و سوابق فعالیت، توانمندی تأمین، منشأ کالا، اعتبار اسناد و الزامات بهداشتی در یک چارچوب مشخص قابل ارزیابی باشد.
بهفر اظهار کرد: در صورت نیاز، بررسی سوابق تأمینکنندگان و ارزیابی میدانی ظرفیت و زیرساخت شرکتها نیز میتواند در فرآیند احراز صلاحیت مورد استفاده قرار گیرد تا تصمیمگیریها بر مبنای اطلاعات واقعی و قابل استناد انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: در شرایط جنگی، سرعت در تأمین کالاهای اساسی اهمیت ویژهای دارد، اما این سرعت باید از مسیر اصلاح فرآیند، تبادل الکترونیکی اطلاعات، کاهش مراحل غیرضروری، مدیریت ریسک و تقسیم روشن مسئولیتها حاصل شود، نه از طریق حذف الزامات نظارتی. هدف نهایی، ایجاد مسیری کوتاهتر، شفافتر و قابل ردیابی برای ورود کالاهای اساسی و در عین حال حفظ استانداردهای سلامت و ایمنی غذایی است.