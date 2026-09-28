دادستان عمومی و انقلاب شهریار با تأکید بر لزوم پایبندی صنایع و مشاغل به قوانین جاری، اعلام کرد برخورد با تخلفات حوزه اقتصادی، به‌ویژه گران‌فروشی و عدم ثبت کالا در سامانه جامع انبارها، به‌صورت جدی و محکم صورت خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی محمدی، دادستان عمومی و انقلاب شهریار، در حاشیه بازدید سرزده از فرایند تولید ، توزیع و خدمات چند واحد صنعتی در شهریار با اشاره به اینکه از صاحبان صنایع و مشاغل انتظار می رود تا در شرلیط،فعلی ، اهتمام بسیار جدی در اجرای قوانین، داشته باشند گفت : برخورد با تخلفات در حوزه اقتصادی بسیار جدی و محکم خواهد بود .

وی افزود: برخی تخلفات از جمله عدم ثبت مشخصات کالاها در سامانه جامع انبار ها و گرانفروشی برخی شرکت ها و صنایع و همچنین تخلفاتی در حوزه اخلال در نظام اقتصادی گزارش شده است .

دادستان شهریار گفت: تعدادی از این پرونده ها با عنوان اتهامی عدم ثبت در سامانه جامع انبار ها و گران‌فروشی در تعزیرات و با نظارت دادستانی در دست بررسی است .