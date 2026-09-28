افزایش آمار تصادفات جاده‌ای، بار دیگر زنگ خطر ایمنی جاده‌ها، خستگی رانندگان و وضعیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی را به صدا درآورد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در ۵ روز گذشته، محور‌های مواصلاتی کشور شاهد حوادث مرگبار اتوبوسی بود که براساس اعلام پلیس در آن بیش از ۲۰ هموطن جان خود را از دست داده‌اند. آماری که نشان می‌دهد فرسودگی ناوگان، خستگی و خواب‌آلودگی راننده و نقاط حادثه خیز از عواملی است که در افزایش این آمار نقش دارد اما اینکه کدام عامل بیشترین نقش را دارد در این گزارش بررسی شده است.