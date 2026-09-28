

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، فرمانده سپاه کربلا مازندران، در جلسه ستاد هماهنگی ارتقاء هنجار‌های اجتماعی و مبارزه با بی عفتی، بر ضرورت مقابله جدی و هماهنگ با مظاهر بی‌عفتی و عریان‌نمایی تأکید کرد و گفت: صیانت از عفاف عمومی در مازندران نیازمند هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول و مشارکت فعال مردم است

سردار محمدرضا موحد، با اشاره به ضرورت مقابله با مظاهر بی‌عفتی و عریان‌نمایی در جامعه اسلامی افزود: در این جلسه طرحی ارائه شد که دستگاه‌های مسئول در کنار یکدیگر نسبت به انجام وظایف قانونی خود در زمینه صیانت از عفت عمومی در اماکن عمومی، اصناف و مجموعه‌های مختلف اقدام خواهند کرد.

او با تأکید بر نقش مردم در این عرصه ادامه داد: در کنار اقدامات دستگاه‌های مسئول، جریان مردمی نیز با هدف ثبت و گزارش موارد تخلف و همچنین انجام اقدامات فرهنگی و تبیینی، در این مسیر مشارکت خواهد داشت

سردار موحد با بیان اینکه مازندران به‌عنوان دیار علویان باید در حوزه عفت عمومی الگوی مناسبی در کشور باشد ابراز امیدواری کرد با شکل‌گیری این جریان هماهنگ و هم‌افزا، بتوان در مسیر ارتقای عفت عمومی و کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی گام‌های مؤثری برداشته شود و استان مازندران از مظاهر هنجارشکنی در حوزه عفت و حیا دور باشد

وی به بررسی آسیب‌های اجتماعی در چارچوب فعالیت‌های قرارگاه محله‌محور اشاره کرد و گفت: در این نشست، وضعیت آسیب‌های اجتماعی استان، روند‌های موجود، ریشه‌ها و عوامل مؤثر بر این آسیب‌ها با حضور مسئولان شهرستان‌ها بررسی و تحلیل شد



برگزاری رزمایش بزرگ اجتماعی محله‌محور در مازندران

فرمانده سپاه کربلا مازندران از برگزاری رزمایش بزرگ اجتماعی محله‌محور در فصل پاییز خبر داد و افزود: مقرر شد در سه ماه آینده، این رزمایش در سطح استان برگزار شود و محلات و شورا‌های تحول محلات برای حل مسائل و آسیب‌های اجتماعی موجود در منطقه خود، دست‌کم یک مسئله مشخص را شناسایی و برای رفع آن اقدام عملی کنند.



سردار موحد ادامه داد: بر اساس این طرح، هر محله تلاش خواهد کرد در مدت سه ماه، دست‌کم از یک مورد طلاق پیشگیری کند، زمینه یک ازدواج آسان را فراهم آورد، برای بهبود وضعیت دست‌کم یک فرد مبتلا به اعتیاد اقدام کند، یک حلقه جوانان و نوجوانان با محوریت سبک زندگی و اصلاح رفتار در محله تشکیل دهد، یک پویش یا اقدام مؤثر در حوزه فرزندآوری اجرا کند و در زمینه ارتقای تاب‌آوری اجتماعی نیز یک برنامه هماهنگ و کارگاهی برگزار کند

وی این اقدامات را بخشی از بسته رزمایش اجتماعی محله‌محور عنوان کرد و گفت: مسئولان استان باید از محلات و اقدامات مردمی در این زمینه پشتیبانی کنند تا بتوانیم یک اقدام فوری، مردمی و محله‌پایه برای حل مسائل اجتماعی و بهبود شاخص‌های اجتماعی در سطح استان و محلات اجرایی کنیم. فرمانده سپاه کربلا مازندران با اشاره به وضعیت آسیب‌های اجتماعی در استان افزود: وضعیت شاخص‌هایی مانند طلاق، فرزندآوری، تک‌فرزندی و ازدواج و همچنین چالش‌های موجود در این حوزه، نیازمند توجه و اقدام جدی است.

سردار موحد قرارگاه محله‌محور را یکی از ظرفیت‌های مهم برای مشارکت مردم در حل مسائل اجتماعی دانست و گفت: این قرارگاه می‌تواند زمینه حضور و مشارکت مردم در کنار مجموعه‌های دولتی و حاکمیتی را برای حل مسائل اجتماعی فراهم کند.

وی افزود: هر جا مردم وارد میدان شوند، بسیاری از مسائل اجتماعی قابلیت حل و مدیریت پیدا می‌کنند؛ چراکه گستردگی و پیچیدگی برخی مسائل اجتماعی ممکن است فراتر از توان و ظرفیت دولت‌ها باشد، اما حضور مردم می‌تواند زمینه‌ساز انجام اقدامات بزرگ و حل مسائل دشوار باشد

فرمانده سپاه کربلا مازندران با تأکید بر استمرار این روند ابراز امیدواری کرد با تداوم این جلسات و حضور نوبتی مسئولان و همچنین حمایت و پشتیبانی از حرکت‌های مردمی، شاهد نتایج مؤثر و ملموسی در حوزه عفت عمومی و کاهش آسیب‌های اجتماعی در استان مازندران باشیم. سردار موحد گفت: با همدلی و هماهنگی موجود میان مسئولان استان و مشارکت مردم، امیدواریم در کوتاه‌ترین زمان ممکن شاهد تغییرات ملموس و مثبت در وضعیت اجتماعی استان و به‌ویژه در حوزه عفت عمومی و آسیب‌های اجتماعی باشیم.