نماینده مردم مراغه و عجب شیر در مجلس شورای اسلامی از تخصیص چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به آزاد راه مراغه ـ هشترود در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، موسوی افزود: با اعتبار تخصیص یافته عملیات اجرای این طرح از کیلومتر صفر تا ۱۳ با سرعت در حال اجرا است و براساس اعلام مجری طرح تا پایان سال حدود ۱۳ کیلومتر این طرح از پل دیو رزم تا سه راهی گلی کند زیر بار ترافیک خواهد رفت.

وی با بیان این قطعه این طرح بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد گفت: عملیات اجرایی این طرح در چندین نقطه در حال اجرا است.

موسوی گفت: این طرح با مشکلاتی از جمله تامین گازوییل برای ماشین آلات و گاز و برق برای کارخانه آسفالت مواجه است که با پیگری انجام یافته این مشکلات در روز‌های آینده مرتفع خواهد شد.

وی افزود: حدود ۲۹ کیلومتر از این طرح به بهره برداری رسیده و تردد در آن جریان دارد.

عملیات ساخت آزاد راه مراغه - هشترود به طول ۱۰۰ کیلومتر برای تسهیل عبور و مرور استان‌های شمال غرب به مرکز کشور سال ۹۴ آغاز شده است.