با هدف چابک‌سازی زنجیره توزیع سوخت، ۱۴ هزار و ۸۰۰ فقره کارت هوشمند سوخت به صورت آنی در منطقه آبادان صادر شد.

صدور ۱۴ هزار و ۸۰۰ فقره کارت هوشمند سوخت به صورت آنی در منطقه آبادان

صدور ۱۴ هزار و ۸۰۰ فقره کارت هوشمند سوخت به صورت آنی در منطقه آبادان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه آبادان گفت: با هدف چابک‌سازی زنجیره توزیع سوخت، ۱۴ هزار و ۸۰۰ فقره کارت هوشمند سوخت به صورت آنی در منطقه آبادان صادر شد.

محمد بنی سعید افزود: با هدف ارتقای استاندارد‌های خدمت‌رسانی به هموطنان و شاخص‌های رضایتمندی عمومی، عملیات صدور آنی کارت هوشمند سوخت، سرعت گرفت.

وی اظهار کرد: با درخواست مالکان خودرو‌ها، عملیات صدور آنی ۱۴ هزار و ۸۰۰ فقره کارت هوشمند سوخت از ابتدای فروردین تا ۶ مهر سال جاری اجرا شده است.

محمد بنی سعید مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه آبادان با اشاره به اجرای حقوق شهروندی و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان افزود: مالکان خودرو‌ها به منظور درخواست کارت المثنی و کارت سوخت خودرو‌های نو پلاک خود می‌توانند به سامانه صدور کارت هوشمند سوخت به آدرس Fcs.niopdc.ir مراجعه و درخواست خود را ثبت کنند.