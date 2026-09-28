

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: از امشب تا روز چهارشنبه به تدریج با افزایش ضخامت جو روند تغییرات دما افزایشی و هوا به طور نسبی گرم خواهد شد.

زارعی افزود: با توجه به خروجی مدل‌های پیش یابی هواشناسی در ۲۴ ساعت آینده شرایط جوی در خراسان جنوبی نسبتا پایدار و یکنواخت پیش بینی می‌شود البته در مرز شرقی گاهی وزش تند باد و گرد و خاک دور از انتظار نیست.

وی گفت: همچنین از اواخر وقت سه شنبه تا پنج شنبه با تغییر الگوی جو و شکل گیری مرکز کم فشار علاوه بر افزایش سرعت وزش باد، گاهی وزش باد شدید همراه گرد و خاک و در مرز شرقی شاهد افزایش ابر در برخی ساعات خواهیم بود.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی افزود: سربیشه با کمینه دمای ۵ درجه سیلسیوس خنک‌ترین و دهسلم با بیشینه دمای ۳۸ درجه سیلسیوس گرم‌ترین نقاط خراسان جنوبی بوده است.

نوسانات دمایی در مرکز خراسان جنوبی بین ۳۱ و ۱۱ درجه سیلسیوس گزارش شده است.