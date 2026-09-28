استاندار تهران در حکمی علی رزازی را با حفظ سمت سازمانی به‌عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری تهران منصوب کرد؛ هوشمندسازی فرایندها، چابک‌سازی ساختار اداری و ارتقای کارآمدی سرمایه انسانی از مهم‌ترین مأموریت‌های وی در این مسئولیت است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدصادق معتمدیان با صدور حکمی و با توجه به تعهد، سوابق خدمتی و تجربیات علی رزازی، وی را به‌عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری تهران منصوب کرد.

براساس این حکم، اصلاح و ساماندهی ساختار اداری استانداری و فرمانداری‌ها، تقویت تعامل با دستگاه‌های اجرایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی برای پشتیبانی مؤثر از مأموریت‌های استان، در اولویت برنامه‌های این معاونت قرار دارد.

ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی، رعایت عدالت سازمانی و شایسته‌سالاری، استفاده از ظرفیت نیروهای جوان و بانوان، جانشین‌پروری و تربیت مدیران آینده نیز از دیگر محورهای مأموریت سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری تهران است.

همچنین به‌روزرسانی شاخص‌های ارزیابی عملکرد، کاهش هزینه‌های غیرضروری و صیانت از اموال و دارایی‌های عمومی از دیگر انتظارات مطرح‌شده در حکم استاندار تهران است.