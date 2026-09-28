عملیات ثامن الائمه یکی از عملیات های مهم در طی جنگ ایران و عراق است که با رمز نصر من الله و فتح قریب در محور آبادان - شرق کارون به صورت گسترده در تاریخ ۵ مهر ۱۳۶۰ به فرماندهی مشترک انجام شد و منجر به شکسته شدن حصر آبادان و بازپس گیری بیش از ۱۵۰ کیلومتر مربع از خاک ایران شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،ساعت یک بامداد روز پنجم مهر ماه سال ۱۳۶۰ بود که رزمندگان اسلام عملیات خود را با رمز «نصر من الله و فتح قریب» آغاز کردند و این عملیات پس از دو روز تلاش و استقامت و دلاوری رزمندگان اسلام نتیجه داد و فرمان تاریخی امام خمینی (ره) مبنی بر شکست حصر آبادان تحقق یافت.