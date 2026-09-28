به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس و با همت دانشگاه علوم پزشکی، معاونت سلامت و دفاع زیستی سپاه و گروه جهادی حضرت ابوالفضل (ع)، اردوی جهادی خدمات‌رسانی سلامت در مدرسه یاسمن در منطقه شرق سپاه بجنورد برگزار شد و خدمات متنوع پزشکی، دندان‌پزشکی و تخصصی به دانش‌آموزان و اولیای آنها ارائه شد.

درتومی مدیر مدرسه یاسمن در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما ضمن تقدیر از حضور پزشکان و خادمان سلامت در این آموزشگاه، گفت: حضور گروه‌های جهادی در مدارس، علاوه بر ارائه خدمات ارزشمند درمانی و ارتقای سطح سلامت دانش‌آموزان و خانواده‌های آنها، تجلی‌بخش روحیه ایثار، همدلی و خدمت‌رسانی بی‌منت است که یادآور ارزش‌های دفاع مقدس است.

وی با اشاره به استقبال پرشور اولیا و دانش‌آموزان از این طرح جهادی افزود: «در این اردو که از روز پنجم مهرماه آغاز شده ، خدمات متنوعی از جمله ویزیت پزشک عمومی، متخصص زنان، نورولوژی اطفال، داخلی، پرستاری، مامایی، واریش‌تراپی اطفال و همچنین خدمات دندان‌پزشکی (مستقر در مدرسه یاسمن) به دانش‌آموزان و اولیای آنها ارائه می شود ؛ همچنین طبق برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، روز ششم مهرماه نیز خدمات تخصصی مغز و اعصاب بزرگسالان در حوزه مقاومت بسیج حضرت معصومه (س) پیگیری خواهد شد.

در این اردوی دو روزه ، شهروندان کم برخوردار از خدمات پزشکی سپاه ، دانشگاه علوم پزشکی و جمعیت هلال احمر خراسان شمالی بهره‌مند می‌شوند .