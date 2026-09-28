آئین رونمایی از ۹ اثر هنری سومین کنگره ملی شهدای استان قم، همزمان با هفته دفاع مقدس در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس قم برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رئیس ستاد کنگره ملی شهدای استان قم در این مراسم گفت: کتاب از قم تا قم با محوریت ایده شهید زین‌الدین و تصاویر شهدا و رزمندگان قم، دو مستند درباره شهید ابوالحسن آل‌اسحاق و شهید خلبان مهدیار و آلبوم سوی ستارگان در این آیین رونمایی شد.

حجت‌الاسلام محمد لطفی‌نیاسر هدف از تولید این آثار را روایت زندگی و حماسه جوانان دوران دفاع مقدس برای نسل امروز و معرفی قهرمانان بومی به نوجوانان و جوانان دانست.

وی با اشاره به استقبال از تولیدات کوتاه هوش مصنوعی کنگره افزود: آثار تولیدشده در دو تا سه هفته اخیر در پلتفرم‌های مختلف بیش از ۵۰۰ هزار بازدید داشته‌اند؛ آماری که نشان‌دهنده توجه جوانان به اندیشه مقاومت و قهرمانان بومی است.

رئیس ستاد کنگره ملی شهدای استان قم ادامه داد: تولیدات هنری کنگره در حوزه‌های مختلف پیگیری می‌شود و کتاب‌ها، مستند‌ها و سناریو‌های جدید نیز در مسیر برگزاری کنگره تولید و رونمایی خواهند شد.

حجت‌الاسلام محمد لطفی‌نیاسر با بیان اینکه برگزاری کنگره ملی شهدای استان قم برای پایان سال ۱۴۰۶ برنامه‌ریزی شده است، گفت: تحقق این برنامه‌ها به همراهی دستگاه‌های مختلف، خیران و مجموعه‌های فعال در حوزه جهاد و شهادت نیاز دارد.

در پایان مراسم، پس از اجرای نمایشی با موضوع عکاسی در جبهه به کارگردانی رضا ابوذر، از چهار اثر هنری تولیدشده در سومین کنگره ملی شهدای استان قم رونمایی شد.





