رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور با تأکید بر رویکرد مؤدی‌مدار این سازمان، گفت: ارتقای کیفیت خدمات، تسهیل فرایند‌های اداری و استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای حمایت از مؤدیان و کسب‌وکار‌ها در دستور کار نظام مالیاتی قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدمحمدهادی سبحانیان، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور، در جریان بازدید سرزده از اداره‌کل امور مالیاتی شرق استان تهران، ضمن بررسی فرایند ارائه خدمات مالیاتی در ادارات شهر‌های بومهن و رودهن، بر تحقق راهبرد تکریم مودیان مبتنی بر ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی، تسهیل فرایند‌های اداری و توجه ویژه به مطالبات و مسائل مؤدیان تأکید کرد.

این بازدید که حدود سه ساعت به طول انجامید، فرصتی برای بررسی مستقیم روند فعالیت واحد‌های مختلف اداره‌کل و گفت‌وگوی رئیس‌کل سازمان با کارکنان و مؤدیان بود. سبحانیان در این برنامه، از بخش‌های مختلف از جمله واحد‌های مرتبط با اشخاص حقیقی و حقوقی، دادرسی مالیاتی، مبارزه با فرار مالیاتی و فناوری اطلاعات بازدید کرد.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور در جریان حضور در این واحدها، ضمن شنیدن دیدگاه‌های کارکنان و بررسی مسائل موجود، بر ضرورت پیگیری مؤثر موضوعات و رفع موانع اجرایی تأکید کرد و دستورات لازم را برای رسیدگی به موارد مطرح‌شده صادر کرد.

وی در جریان این بازدید، با مؤدیان نیز به گفت‌و‌گو و تبادل نظر پرداخت و مسائل و درخواست‌های آنان را بدون واسطه شنید. سبحانیان پس از استماع این موارد، بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی برای حل مسائل مؤدیان و فراهم کردن زمینه انجام آسان‌تر تکالیف مالیاتی تأکید کرد.

وی با اشاره به سیاست‌های سازمان امور مالیاتی کشور در تعامل با فعالان اقتصادی گفت: رویکرد سازمان صرفاً معطوف به وصول مالیات نیست و فعالان اقتصادی را بخشی از فرایند نظام مالیاتی می‌دانیم. بر همین اساس، در چارچوب قوانین و مقررات، استفاده از ابزار‌های حمایتی برای همراهی با مؤدیان را در دستور کار قرار داریم.

سبحانیان افزود: بخشودگی جرایم، تقسیط بدهی‌های مالیاتی و تمدید مهلت انجام تکالیف، از جمله ظرفیت‌هایی است که برای حمایت از مؤدیان و کسب‌وکار‌ها و تسهیل ایفای تعهدات مالیاتی در شرایط فعلی حاکم بر جامعه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در بخش دیگری از این برنامه، سید حبیب موسوی مدیرکل امور مالیاتی شرق استان تهران گزارشی از عملکرد این اداره‌کل در نیمه نخست سال ارائه کرد. آخرین وضعیت وصول درآمد‌های مالیاتی، اقدامات صورت‌گرفته در زمینه مقابله با فرار مالیاتی و مسائل و چالش‌های موجود در حوزه‌های اجرایی، از محور‌های این گزارش بود.