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بازار مصالح ساختمانی امروز (۶ مهر ۱۴۰۵) با افزایش قیمت چند مقطع میلگرد، معامله تیرآهن در محدوده ۴۴ تا ۱۰۸ هزار تومان و ثبات نرخ سیمان همراه است.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ میلگرد ۱۲ آجدار A۳ ذوبآهن اصفهان امروز با ۳ هزار تومان افزایش، ۱۰۱ هزار و ۸۲۰ تومان قیمتگذاری شده است و میلگرد ۱۴ آجدار A۳ بافق یزد نیز با رشد ۴ هزار تومانی، به ۹۲ هزار و ۲۷۰ تومان رسیده است.
میلگرد ۱۲ آجدار قائم رازی با هزار تومان افزایش، ۹۳ هزار و ۲۷۰ تومان معامله میشود.
در دیگر مقاطع، میلگرد ۱۶ آجدار A۳ نیشابور ۸۵ هزار و ۹۱۰ تومان، میلگرد ۱۸ آجدار A۳ آریان فولاد ۹۰ هزار و ۶۴۰ تومان و میلگرد ۱۴ آجدار A۳ آناهیتا گیلان ۹۰ هزار و ۹۱۰ تومان قیمت دارد.
همچنین میلگرد ۱۲ آجدار A۳ ظفر بناب با نرخ ۸۸ هزار و ۸۲۰ تومان و میلگرد ۸ آجدار A۳ نورد گرم سمنان با قیمت ۹۵ هزار و ۴۵۰ تومان معامله میشود.
میلگرد ۱۸ آجدار A۳ کاشان نیز ۹۱ هزار و ۳۶۰ تومان خرید و فروش میشود.
در بازار تیرآهن، محصول ۱۶ ذوبآهن اصفهان ۱۰۷ هزار و ۳۱۰ تومان و تیرآهن ۱۸ این شرکت ۱۰۸ هزار و ۲۲۰ تومان معامله میشود.
تیرآهن ۲۰ آریان فولاد ۸۶ هزار و ۵۵ تومان و تیرآهن ۱۴ کرمانشاه ۸۸ هزار و ۱۸۰ تومان قیمت دارد.
همچنین تیرآهن ۱۴ ظفر بناب ۸۱ هزار و ۱۰۱ تومان، تیرآهن ۱۴ شاهین بناب ۷۹ هزار و ۸۱۷ تومان و تیرآهن ۲۰ نورد فولاد یزد ۸۸ هزار و ۹۹۱ تومان معامله میشوند.
تیرآهن ۱۴ فایکو و تیرآهن ۱۶ فابریک فایکو نیز هر دو با نرخ ۷۷ هزار و ۹۸۲ تومان به دست مصرفکننده میرسند.
تیرآهن ۲۰ فولاد آریا ذوب نیز ۴۴ هزار و ۴۹۵ تومان قیمت دارد.
براساس این گزارش؛ سیمان پاکتی تهران (عمده) امروز ۲۵۳ هزار تومان قیمت دارد و سیمان پاکتی صوفیان نیز در محدوده ۲۸۹ هزار تومان معامله میشود.
سیمان پاکتی آبیک ۲۵۵ هزار تومان، سیمان پاکتی مدلل ۲۶۶ هزار تومان، سیمان پاکتی ارومیه ۲۸۰ هزار تومان و سیمان پاکتی مازندران ۲۶۳ هزار تومان قیمتگذاری شده است.
همچنین سیمان پاکتی کرمان با نرخ ۲۹۰ هزار تومان و سیمان پاکتی هرمزگان با نرخ ۲۵۰ هزار تومان خرید و فروش میشود.