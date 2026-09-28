شهردار تهران در مراسم تجلیل از خانواده‌های ۹۳ شهید جنگ ۱۲ روزه در منطقه ۱۴، گفت: شهدا و خانواده‌های آنان بخشی از مسیر زمینه‌سازی ظهور هستند و امروز باید با افزایش تاب‌آوری جامعه، مسیر پیشرفت کشور را ادامه داد.

زاکانی:ماموریت امروز ما ساختن ایران به عنوان الگوی دیگر کشور ها است

زاکانی:ماموریت امروز ما ساختن ایران به عنوان الگوی دیگر کشور ها است

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در مراسم تجلیل از خانواده‌های ۹۳ شهید جنگ ۱۲ روزه در منطقه ۱۴ گفت: ما برای بندگی خدا خلق شده‌ایم و مأموریت امروز ما، برافراشته ماندن پرچم حق و پیگیری اهداف دین است.

وی افزود: مأموریت دیگر، ساختن ایران به‌گونه‌ای است که به الگویی برای دیگران تبدیل شود.

زاکانی با اشاره به شهدای جنگ ۱۲ روزه گفت: برخی به دنبال نشانه‌های ظهور هستند، اما برخی نیز در مسیر زمینه‌سازی ظهور قرار دارند و عزیزانی که به شهادت رسیده‌اند، بخشی از این مسیر هستند.

شهردار تهران ادامه داد: هرچه به جلو می‌رویم و به قله نزدیک‌تر می‌شویم، ظرفیت‌های بزرگ‌تری برای پیشبرد اهداف کشور نمایان می‌شود و باید مسیر را به گونه‌ای طی کنیم که تاب‌آوری جامعه هر روز افزایش یابد.

در ادامه این مراسم، حمیدرضا شهرابی شهردار منطقه ۱۴ نیز با اشاره به دیدار با خانواده‌های شهدا گفت: در یک سال گذشته از تمامی خانواده‌های شهدای منطقه سرکشی شده است.

وی افزود: منطقه ۱۴ پیش از جنگ ۱۲ روزه ۲ هزار و ۵۰۰ شهید داشت که با شهادت ۹۳ نفر در این جنگ، شمار شهدای منطقه به ۲ هزار و ۵۹۳ نفر رسیده است.

شهرابی همچنین از فعالیت قرارگاه مردمی ایران پیروز در ۲۱ عرصه برای کمک به مردم و کاهش بخشی از مشکلات معیشتی و اقتصادی خبر داد.