مرحله رفت شانزدهمین دوره لیگ برتر هاکی سالنی کشور با عنوان «جام شهدای اقتدار» گرامیداشت هفته دفاع مقدس، به میزبانی شهر اراک آغاز شد.

پیروزی تیم هیأت هاکی استان مرکزی در گام نخست پیروزی تیم هیأت هاکی استان مرکزی در گام نخست پیروزی تیم هیأت هاکی استان مرکزی در گام نخست پیروزی تیم هیأت هاکی استان مرکزی در گام نخست پیروزی تیم هیأت هاکی استان مرکزی در گام نخست پیروزی تیم هیأت هاکی استان مرکزی در گام نخست پیروزی تیم هیأت هاکی استان مرکزی در گام نخست پیروزی تیم هیأت هاکی استان مرکزی در گام نخست پیروزی تیم هیأت هاکی استان مرکزی در گام نخست پیروزی تیم هیأت هاکی استان مرکزی در گام نخست پیروزی تیم هیأت هاکی استان مرکزی در گام نخست

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مرحله رفت شانزدهمین دوره لیگ برتر هاکی سالنی کشور با عنوان «جام شهدای اقتدار» گرامیداشت هفته دفاع مقدس، به میزبانی شهر اراک آغاز شد و در نخستین روز این رقابت‌ها، تیم هیئت هاکی استان مرکزی ۴ - یک، حریف خود هلال احمر زنجان را شکست داد.

هیئت هاکی استان مرکزی تیم هلال احمر زنجان را ۴ - یک برد تا شروعی موفق را در لیگ تجربه کند.

لیگ برتر هاکی با حضور ۹ تیم از چهارم مهر در اراک آغاز شده که در آن تیم‌ها به مدت چهار روز برای کسب عنوان قهرمانی با هم رقابت می‌کنند.