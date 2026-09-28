پرورش صنعتی شترمرغ به‌عنوان یک الگوی موفق، گامی بلند در مسیر تحقق امنیت غذایی و ایجاد اشتغال پایدار برای کشاورزان منطقه سیستان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیر جهاد کشاورزی هیرمند با اشاره به اهمیت راهبردی تنوع‌بخشی به فعالیت‌های کشاورزی در منطقه سیستان گفت: در راستای سیاست‌های کلان سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان مبنی بر ارتقای ضریب امنیت غذایی و ایجاد فرصت‌های شغلی مولد، توسعه زیرساخت‌های دامپروری صنعتی به‌ویژه پرورش شترمرغ در دستور کار قرار گرفته است.

مهدی شادمان با اشاره به جایگاه هیرمند در تولید محصولات دامی نوین، ادامه داد: در حال حاضر چهار واحد مزرعه صنعتی پرورش شترمرغ با مجموع ظرفیت ۲ هزار و ۵۶۰ قطعه در این شهرستان فعال است که توانسته‌اند نقش مؤثری در پویایی چرخه اقتصادی منطقه ایفا کنند.

وی با تأکید بر ظرفیت‌های مطلوب بازاریابی برای این محصول گفت: با توجه به کیفیت بالای تولیدات این مزارع و تقاضای موجود در بازار، محصولات حاصل از این واحد‌های پرورشی علاوه بر تأمین نیاز داخلی سیستان به استان‌های مجاور نیز ارسال می‌شود که این امر بیانگر سودآوری مناسب برای بهره‌برداران بومی و ظرفیت بالای صادراتی این صنعت است.

شادمان در پایان با اشاره به ضرورت حمایت از طرح‌های نوآورانه در بخش کشاورزی و دامپروری افزود: این اقدامات نه تنها راهکاری مؤثر برای خروج از تک‌محصولی در کشاورزی منطقه است، بلکه با اشتغال‌زایی برای جوانان و بومیان منطقه هیرمند به تحکیم زیرساخت‌های اقتصادی در این نقطه مرزی کشور منجر خواهد شد.