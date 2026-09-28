فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه تکاب گفت: این طرح‌ها به همت تلاشگران بسیجی اجرا و تحویل خانواده‌های نیازمند در این شهرستان شده است.

به گزارش خبرگزاری صداو سیمای مهاباد ، سرهنگ صیاد کرامتی در آیین تجلیل از جهادگران بسیجی تکاب افزود: سربازان عرصه محرومیت زدایی نشان داده‌اند که خدمت، تنها به امکانات و اعتبارات وابسته نیست؛ گاهی یک تخصص، یک ابزار کار و چند ساعت وقت، می‌تواند بخشی از مشکلات یک خانواده را برطرف کند.

حجت الاسلام ناجی مسؤل دفتر نمایندگی ولی فقیه در ناحیه مقاومت بسیج سپاه تکاب گفت:همت و تلاش جهادگران در رفع نیاز‌های محرومان جهاد در راه خدا و خدمت به خلق الله است و کار ارزشمند جهادگران ستودنی است.

در این مراسم از بسیجیان جهادگر طرح‌های محرومیت زدایی تکاب با اهدای لوح سپاس تجلیل شد.