نشست مشترک پورمحمدی با کمیسیونهای مجمع تشخیص مصلحت نظام
نشست مشترک کمیسیونهای زیربنایی و تولیدی و اقتصادی و بازرگانی مجمع تشخیص مصلحت نظام با رئیس سازمان برنامه و بودجه با محور بررسی شاخصهای اقتصادی و نیز منابع و مصارف بودجهای برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، نشست مشترک کمیسیونهای زیربنایی و تولیدی و اقتصادی و بازرگانی مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد و آخرین وضعیت شاخصهای اقتصادی، منابع و مصارف کشور و روند اجرای برنامه هفتم مورد بررسی قرار گرفت.
سید مهدی هاشمی، رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، در تشریح این نشست اظهار کرد: کمیسیونهای زیربنایی و تولیدی و اقتصادی و بازرگانی مجمع از ابتدای سال تاکنون چند جلسه مشترک برگزار کردهاند و در این جلسات، مباحث مهم زیربنایی و اقتصادی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
در این جلسه، رئیس سازمان برنامه و بودجه با هدف ارائه گزارشی از آخرین وضعیت شاخصهای اقتصادی کشور حضور یافت.
ارائه گزارشی از آخرین وضعیت منابع و مصارف کشور
وی افزود: آقای پورمحمدی ضمن استماع دیدگاهها و نقطهنظرات اعضای مجمع، نیازهای سیاستی و حمایتی مورد انتظار دولت در راستای اجرای برنامههای مصوب را نیز تشریح کرد. با توجه به آخرین وضعیت زیرساختی و اقتصادی کشور در شرایط دفاع مقدس سوم، گزارشی ارائه شد و آخرین وضعیت منابع و مصارف کشور نیز به اطلاع اعضای مجمع رسید.
هاشمی با بیان اینکه هدف از برگزاری این نشست، قرار گرفتن مجمع تشخیص مصلحت نظام در جریان وضعیت دقیق اقتصادی کشور بود، تصریح کرد: جلسه خوبی برگزار شد و تعامل مثبتی در راستای مباحث نظارتی و حمایتی میان دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام شکل گرفت. همچنین دغدغههای اعضای مجمع درباره اقدامات مورد انتظار برای بهبود وضعیت معیشتی مردم مطرح شد.
وی در پایان گفت: در راستای اجرای برنامه هفتم، موضوعاتی مطرح شد؛ ازاینرو ضرورت دارد این جلسات به صورت منظم برگزار شود. از ابتدای سال تاکنون، چهار جلسه برای بررسی این موضوعات داشتهایم.