پخش زنده
امروز: -
سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی از آغاز برداشت ذرت علوفهای در بیش از چهار هزار هکتار از اراضی زراعی استان خبر داد و گفت: پیشبینی میشود امسال بیش از ۲۴۰ هزار تن ذرت علوفهای از این مزارع برداشت شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، محمود سپهرفر افزود: عملیات برداشت ذرت علوفهای در سطح استان از اواسط شهریورماه آغاز شده و با توجه به متوسط عملکرد ۶۰ تن در هر هکتار، روند برداشت محصول در حال انجام است.
وی با اشاره به نقش کلیدی این محصول در تامین نیاز دامداریهای استان، اظهار کرد: تولید ۲۴۰ هزار تن ذرت علوفهای گام مهمی در جهت تکمیل زنجیره تامین خوراک دام و خودکفایی استان در این حوزه محسوب میشود.
سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی همچنین به وضعیت کشت ذرت دانهای در استان اشاره کرد و گفت: علاوه بر ذرت علوفهای، بیش از یکهزار هکتار از اراضی استان نیز به کشت ذرت دانهای اختصاص یافته است که پیشبینی میشود با متوسط عملکرد ۱۰ تن در هر هکتار، بیش از ۱۰ هزار تن از این محصول تولید و روانه بازار مصرف شود.
وی خاطرنشان کرد: توسعه کشت محصولات استراتژیک و مدیریت منابع آبی در کنار بهرهوری حداکثری از اراضی زراعی، از اولویتهای اصلی این سازمان در سال زراعی جاری است.