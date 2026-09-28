به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران از پایان طراحی نرم‌افزار یکپارچه صدور پروانه ساختمانی روستایی و آغاز اجرای آزمایشی آن خبر داد و گفت: تا پایان سال، همه شهرستان‌های استان به این سامانه متصل خواهند شد.

دادبود با اشاره به روند راه‌اندازی نرم‌افزار یکپارچه صدور پروانه ساختمانی روستایی افزود: طراحی این نرم‌افزار به پایان رسیده و اجرای آزمایشی آن نیز آغاز شده است.

وی گفت: در روند اجرای آزمایشی، دو موضوع نیازمند اصلاح و تکمیل شناسایی شده که برنامه‌های لازم برای آنها در حال اجرا است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران با اشاره به اتصال این نرم‌افزار به سامانه جدید مرتبط با صدور شناسه یکتا، گفت: اتصال نرم‌افزار صدور پروانه روستایی به این سامانه در حال انجام است تا فرآیند صدور پروانه و امور مرتبط با آن به شکل یکپارچه دنبال شود.

دادبود همچنین اتصال نرم‌افزار صدور پروانه روستایی به پنجره واحد را از دیگر طرح‌های در دست اجرا اعلام کرد و افزود: با این اتصال، استعلام‌های مورد نیاز در فرآیند صدور پروانه ساختمانی روستایی به صورت مستقیم از طریق پنجره واحد انجام خواهد شد.

وی هدف از اجرای این طرح را کاهش تخلفات و خطا‌های موجود در فرآیند صدور پروانه ساختمانی در روستا‌ها دانست و گفت: با راه‌اندازی این سامانه، فرآیند صدور پروانه در روستا‌ها منسجم‌تر و شفاف‌تر خواهد شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران با اشاره به انتخاب یکی از شهرستان‌ها به عنوان شهرستان نمونه برای آغاز اجرای این طرح، تاکید کرد: این موضوع در دستور کار قرار گرفته و همزمان با نزدیک شدن به روز روستا، برنامه‌های مربوط به رونمایی و اجرای این سامانه نیز دنبال خواهد شد.

وی با بیان اینکه اجرای استانی چنین سامانه‌ای در کشور اقدامی کم‌سابقه است، افزود: این سامانه می‌تواند به‌عنوان الگویی برای توسعه فرآیند یکپارچه صدور پروانه ساختمانی روستایی در سایر استان‌ها و در کشور مورد استفاده قرار گیرد.