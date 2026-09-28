به گزارش خبرگزاری صداوسیما سعید سلیمانیان گفت: برگزاری جشنواره سیب نقطه عطفی در نمایش پیوند میان ظرفیت‌های شهرستان ازجمله کشاورزی و گردشگری است. سیب در سمیرم صرفاً یک محصول کشاورزی نیست؛ بلکه فرصتی طلایی برای توسعه اشتغال‌زایی، پیشرفت منطقه و ارتقای سطح معیشت مردم است و ما موظفیم با نگاهی آینده‌نگرانه، از زوایای مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و گردشگری از این ظرفیت بهره‌برداری کنیم.

سلیمانیان با تأکید بر اینکه اهداف برگزاری جشنواره و نمایشگاه سیب بسیار فراتر از فروش محصول است، افزود: این رویداد، بستری بی‌نظیر برای معرفی توانمندی‌های شهرستان در حوزه‌های مختلف، تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی، مدیریت بهینه بازار، توسعه صنایع تبدیلی، جذب گردشگر و از همه مهم‌تر، انتقال فرهنگ مهمان‌نوازی و اصالت مردمان این کهن دیار است.

او فراهم کردن زمینه لازم برای تهیه بسته‌های سرمایه‌گذاری، جذب سرمایه‌گذار و عبور از اقتصاد تک‌محصولی (کشاورزی) به سمت توسعه گردشگری و صنایع‌دستی را از دیگر دستاورد‌های مهم این رویداد برشمرد و ابراز امیدواری کرد: با برنامه‌ریزی منسجم و تداوم برگزاری این جشنواره در سال‌های آتی، این اهداف محقق شوند.

گفتنی است جشنواره سیب‌درختی سمیرم به‌طورمعمول با آغاز فصل برداشت محصول از دهه سوم شهریورماه تا پایان دهه دوم آبان ماه هرسال برگزار می‌شود. امسال نیز این رویداد ارزشمند در بازه‌ای متفاوت، از ۲۴ تا ۲۷ شهریورماه با همکاری مسئولان و حضور گسترده همشهریان و هم‌وطنان از سراسر کشور برگزار شد که با استقبال چشمگیر و پوشش خبری ویژه‌برنامه تلویزیونی «ایرانِ جان، سمیرم اصفهان» همراه بود و جلوه‌ای ماندگار از توانمندی‌های سمیرم را به نمایش گذاشت.