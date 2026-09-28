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شورای مشورتی سازمانهای اسلامی مالزی «ماپیم» در واکنش به گسترش عملیات نظامی در کرانه باختری، اقدام فوری شورای امنیت و استقرار نیروی بینالمللی سازمان ملل برای حفاظت از غیرنظامیان فلسطینی را خواستار شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از کوالالامپور، شورای مشورتی سازمانهای اسلامی مالزی «ماپیم» در واکنش به اظهارات وزیر دارایی رژیم صهیونیستی درباره گسترش عملیات نظامی در کرانه باختری، خواستار اقدام فوری شورای امنیت و استقرار نیروی بینالمللی سازمان ملل برای حفاظت از غیرنظامیان فلسطینی شد.
«محمد عزمی عبدالحمید» رئیس ماپیم، اظهارات «بتسالل اسموتریچ» درباره ضرورت جنگ در کرانه باختری و تکرار آنچه در غزه انجام شده است را بسیار نگرانکننده خواند و خواستار جلوگیری از گسترش درگیری و تشدید بحران انسانی در این منطقه شد.
اسموتریچ، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی، در گفتوگویی با رسانه اسرائیلی «یدیعوت آحارونوت» و شبکه یِنت، خواستار آغاز جنگ در کرانه باختری و اجرای الگویی مشابه عملیات اسرائیل در غزه شده و همچنین بر ضرورت برچیدن تشکیلات خودگردان فلسطین تأکید کرده است.
رئیس ماپیم گفت: جامعه جهانی نباید منتظر تکرار حوادث غزه در کرانه باختری بماند و باید پیش از تشدید اوضاع، اقدامات پیشگیرانه انجام دهد.
عبدالحمید با اشاره به افزایش خشونت شهرکنشینان، آوارگی فلسطینیان، تخریب منازل، گسترش شهرکسازی و محدودیتهای شدید رفتوآمد در کرانه باختری، خواستار حفاظت بینالمللی از غیرنظامیان فلسطینی شد. گزارشهای اخیر نیز از افزایش خشونت شهرکنشینان و محدودیتهای رفتوآمد در این منطقه حکایت دارد.
این نهاد همچنین خواستار جلوگیری از گسترش عملیات نظامی گسترده، حفاظت از فلسطینیان در برابر خشونت شهرکنشینان، توقف آوارگی اجباری و گسترش شهرکسازی و جلوگیری از اقدامات مرتبط با الحاق سرزمینهای اشغالی شده است.
وی بر ضرورت حفاظت از نهادهای فلسطینی نیز تأکید کرد و گفت هرگونه تلاش برای تضعیف یا برچیدن این نهادها از طریق اقدامات نظامی باید در چارچوب قوانین بینالمللی مورد رسیدگی قرار گیرد.
ماپیم در پایان از دبیرکل سازمان ملل، شورای امنیت، کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی و جامعه جهانی خواست پیش از تشدید بیشتر اوضاع در کرانه باختری اقدام کنند و هشدار داد که صدور بیانیههای ابراز نگرانی، بدون اقدام عملی، برای حفاظت از غیرنظامیان کافی نیست.