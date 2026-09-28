در ادامه سیاست‌های تحولی و توسعه زیست‌بوم صوتی ایران، سکوی چندرسانه‌ای «ایران‌صدا» در اقدامی راهبردی، هم‌افزایی تازه‌ای را با شبکه خبر و سازمان هنری-رسانه‌ای اوج آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این همکاری که در راستای ترویج محتوای فاخر و آگاهی بخشی به مردم مبعوث شده ایران و دسترسی آسان‌تر مخاطبان صورت گرفته با انتشار پادپخش های برنامه پرمخاطب تلویزیونی «به‌وقت ایران» در ایران‌صدا عملیاتی شد.

مدیر روابط عمومی ایران صدا گفت: این مشارکت رسانه‌ای فراتر از یک بازنشر ساده است و بستری برای تثبیت ایران‌صدا به عنوان مرجع اصلی شنیداریِ محتوا‌های تصویریِ مهم کشور است. با این رویکرد، مخاطبان «به‌وقت ایران» اکنون می‌توانند در هر لحظه و هر مکان، نسخه صوتی تحلیل‌ها و گفت‌و‌گو‌های کلیدی این برنامه را در آلبوم اختصاصی آن در ایران‌صدا دنبال کنند.

کرمعلی، یکی از نقاط عطف این همکاری را بهره‌گیری از زیرساخت‌های فناورانه ایران‌صدا دانست و گفت: با فعال‌سازی سرویس هوش مصنوعی اختصاصی «ایران‌صدا» برای تبدیل صوت به متن، این برنامه اکنون برای طیف وسیعی از پژوهشگران، دانشجویان و علاقمندان به مباحث تخصصی، به یک منبع قابل جست‌و‌جو تبدیل شده است.

این قابلیت پیشرفته به کاربران اجازه می‌دهد بدون نیاز به شنیدن کامل فایل‌های صوتی، کلیدواژه‌های مورد نظر خود را در متنِ استخراج شده از برنامه «به‌وقت ایران» جست‌و‌جو کرده و به محتوای دقیق مورد نیازشان دسترسی یابند، این اقدام گامی بلند در راستای دیجیتالی‌سازی و دسترس‌پذیری آرشیو‌های صوتی کشور است.

به گفته وی طی هماهنگی به عمل آمده با گروه تولید، پادپخش هر قسمت از برنامه در کمترین زمان ممکن در ایرانصدا منتشر می‌شود و این روند ادامه خواهد داشت. البته برنامه‌های قبلی نیز به سرعت منتشر خواهد شد.

مدیر روابط عمومی ایرانصدا اعلام کرد: این هم‌افزایی الگوی موفقی برای تعامل بین حوزه‌های مختلف سازمان است که مورد تاکید سند تحول نیز است و مسیر تازه‌ای را برای ارتقای تجربه کاربری در فضای دیجیتالِ صوت‌محور کشور بگشاید.

علاقه‌مندان می‌توانند برای دسترسی به این محتوا و استفاده از سرویس‌های هوشمند، اپلیکیشن ایران‌صدا را برای سیستم‌عامل‌های اندروید و iOS از نشانی IRANSEDA.IR به‌صورت رایگان دریافت کرده و از شنیدن این آثار صوتی فاخر بهره‌مند شوند.