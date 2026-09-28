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معاونان هماهنگی امور اقتصادی و عمرانی استاندار کرمان از کارخانه کنسانتره آهن طغرالجرد و جاده روستایی درهود بازدید و آخرین وضعیت این پروژهها را بررسی کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان معاونان هماهنگی امور اقتصادی و عمرانی استاندار کرمان، در سفر به کوهبنان از کارخانه کنسانتره آهن طغرالجرد و جاده روستایی درهود بازدید و آخرین وضعیت این پروژههای صنعتی و زیرساختی را بررسی کردند.
غلامرضا سالاری، معاون هماهنگی امور اقتصادی، با همراهی علیاصغر ذاکریهرندی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان، از کارخانه کنسانتره آهن طغرالجرد کوهبنان بازدید کردند و در جریان آخرین وضعیت این پروژه قرار گرفتند.
کارخانه کنسانتره آهن طغرالجرد در بخش طغرالجرد و روستای نجفآباد کوهبنان احداث میشود و با ظرفیت تولید سالانه ۱.۲ میلیون تن کنسانتره آهن، زمینه اشتغال مستقیم ۷۰۰ نفر را فراهم خواهد کرد و نقش مهمی در توسعه صنعتی و اقتصادی منطقه خواهد داشت.