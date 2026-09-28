به گزارش خبرگزاری صداوسیما سیدمحمدرضا هاشمی در نخستین روز هفته گردشگری و در جلسه وبیناری مراسم افتتاح طرح‌های سرمایه‌گذاری حوزه گردشگری کشور با حضور رئیس‌جمهوری و وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر خراسان جنوبی در حوزه گردشگری گفت: همزمان با هفته گردشگری، هشت طرح با مجموع سرمایه‌گذاری ۲۲۹ میلیارد تومان در استان به بهره‌برداری می‌رسد.

استاندار خراسان جنوبی افزود: مجتمع گردشگری دیدار در طبس یکی از مهم‌ترین این طرح هاست و چهار اقامتگاه بوم‌گردی، یک واحد پذیرایی و چند سفره‌خانه سنتی نیز از دیگر طرح‌هایی هستند که در این ایام به بهره‌برداری خواهند رسید.

او خراسان جنوبی را گنجینه‌ای ارزشمند از ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی دانست و اظهار کرد: برخلاف نگاه‌هایی که این استان را صرفاً منطقه‌ای کویری می‌دانند، خراسان جنوبی دارای ظرفیت‌های متنوع و کم‌نظیری در حوزه گردشگری است.

هاشمی ادامه داد: تاکنون هزار و ۵۰ اثر تاریخی و میراثی استان در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده و بیش از ۱۰ اثر نیز ثبت جهانی شده است.

استاندار خراسان جنوبی همچنین به ظرفیت گردشگری سلامت در استان اشاره کرد و گفت: هم‌مرزی خراسان جنوبی با افغانستان فرصت ارزشمندی برای توسعه گردشگری سلامت ایجاد کرده و در همین راستا تاکنون سه نشست با والی استان فراه افغانستان برگزار شده است.

او با اشاره به افزایش حمایت‌های مالی از بخش گردشگری استان تصریح کرد: مجموع تسهیلات پرداختی به حوزه گردشگری خراسان جنوبی در سال ۱۴۰۳ حدود ۸۰ میلیارد تومان بود که این رقم در سال ۱۴۰۴ به ۲۳۵ میلیارد تومان افزایش یافت.

هاشمی افزود: در سال ۱۴۰۵ با حمایت‌های دولت، هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای حوزه گردشگری استان در نظر گرفته شده که ۳۰۴ میلیارد تومان آن از محل مصوبات سفر رئیس‌جمهوری تأمین شده است.

استاندار خراسان جنوبی در ادامه، اجرای طرح راه‌آهن چابهار- زاهدان- بیرجند را از مهم‌ترین زیرساخت‌های مؤثر بر آینده گردشگری استان عنوان کرد و گفت: در دو سال گذشته، با وجود شرایط دشوار، بیش از پنج هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برای طرح راه‌آهن تخصیص یافته است.

او بیان کرد: بهره‌برداری از راه‌آهن به‌عنوان یکی از طرح‌های زیرساختی شرق کشور می‌تواند در توسعه گردشگری و جابه‌جایی مسافر در منطقه تأثیر بسزایی داشته باشد.

هاشمی با اشاره به سفر رئیس‌جمهوری به خراسان جنوبی در سال گذشته گفت: در سال ۱۴۰۴ میزان تحقق مصوبات سفر رئیس‌جمهوری به خراسان جنوبی به ۱۱۳ درصد رسید که این امر نشان‌دهنده اهتمام دولت برای تقویت زیرساخت‌ها و شتاب‌بخشی به روند توسعه استان است.

استاندار خراسان جنوبی در پایان با قدردانی از وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و مسئولان ملی و استانی، بر تداوم حمایت‌ها برای شکوفایی ظرفیت‌های گردشگری و اقتصادی استان تأکید کرد.