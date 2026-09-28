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فرمانده دریابانی بندرعباس از اقدام بهموقع مرزبانان و جلوگیری از ورود غیرقانونی ۵۰ متجاوز مرزی به کشور در آبهای این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ اسلامی توحیدیپور در تشریح این خبر اظهار داشت: در راستای حراست از مرزهای آبی کشور و کنترل دقیق ترددها، مرزبانان پایگاه دریابانی بندرعباس با رصد و پایش مستمر نوار ساحلی و آبهای سرزمینی، از ورود غیرقانونی ۵۰ نفر به مرزهای کشور جلوگیری کردند.
وی افزود: مرزبانان با اقدام بهموقع و اجرای عملیات در منطقه، افراد مذکور را شناسایی و دستگیر کردند و پس از انجام اقدامات قانونی، موضوع در دست بررسی قرار گرفت.
فرمانده دریابانی بندرعباس خاطرنشان کرد: مرزبانان با اشراف اطلاعاتی و کنترل مستمر مرزهای آبی، با هرگونه تردد غیرمجاز برخورد قانونی کرده و تأمین امنیت و حراست از مرزهای کشور را با جدیت دنبال میکنند.