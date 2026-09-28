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رئیس ستاد و معاون هماهنگکننده ارتش گفت: نیروهای مسلح مقتدرانه در شمال دریای عمان و شرق تنگه هرمز اقدام میکنند و اجازه نمیدهند کسی قصد عبور داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر دریادار «حبیبالله سیاری» رئیس ستاد و معاون هماهنگکننده ارتش در گفتوگویی درباره آخرین وضع تنگه هرمز اظهار داشت: غرب تنگه هرمز، خود تنگه و خلیج فارس تحت کنترل کامل نیروی دریایی سپاه بوده و شرق تنگه هرمز و شمال اقیانوس هند تحت کنترل کامل نیروی دریایی ارتش است.
دریادار سیاری ادامه داد: ما مقتدرانه در شمال دریای عمان و شرق تنگه هرمز اقدام میکنیم و اجازه نمیدهیم کسی عبور کند. در طرف دیگر نیز برادران سپاهی محکم ایستادهاند. لفاظیهایی هم که دشمن میکند، بحثش جداست و واقعیت امر این است که تنگه هرمز تحت تسلط کامل ما است.
رئیس ستاد و معاون هماهنگکننده آجا با تأکید بر آمادگی بالای ارتش جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با هرگونه تهدیدی، گفت: هر جنگی درسآموختههایی دارد و مهم این است که کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران اعم از سلسلهمراتب، ستادها و رزمندگان به این درسها پی ببرند و آنها را در جهت ارتقای توانمندی به کار بگیرند.
وی افزود: ما درسآموختههایمان را پیدا، نقاط ضعفمان را مشخص و تقویت میکنیم و آماده مراحل بعد میشویم؛ لذا امروز میتوانیم بگوییم به مراتب آمادهتر از قبل هستیم؛ چون به مرور زمان نقاط ضعفمان را برطرف و نقاط قوتمان را تقویت کردهایم و این توانمندی را داریم که در مقابل تهدیدها بایستیم.