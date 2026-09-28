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آیین اغاز فعالیت تیم پیشرفت مدارس سازمان بسیج فرهنگیان مازندران در سپاه کربلا استان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، این مراسم با حضور سردار موحد فرمانده سپاه کربلا مازندران، کلبادینژاد مدیرکل آموزش و پرورش مازندران، دکتر صدیقی مسئول بسیج فرهنگیان کشور، سرهنگ بازوند معاون هماهنگ کننده سپاه کربلا، غلامی مسئول بسیج فرهنگیان مازندران و سرهنگ اسماعیلی مسئول بسیج دانشآموزی مازندران و فرماندهان نواحی سپاه و مدیران آموزشی شهرستانها به صورت وبیناری برگزار شد.
در این مراسم بر ضرورت شکلگیری و تقویت «گروههای پیشرفت مدرسه» تأکید شد؛ گروههایی که با محوریت معلمان دغدغهمند و با هدف کمک به حل مسائل، تقویت فعالیتهای تربیتی و فرهنگی و ارتقای کیفیت مدارس فعالیت خواهند کرد.
گروه پیشرفت مدارس یک طرح نیست بلکه رده چهارم بسیج فرهنگیان است. پایگاه مقاومت بسیج معلمی در سطح مدرسه و بسیج فرهنگیان در مدرسه صرفاً به دنبال اجرای برنامههای مقطعی نیست، بلکه هدف اصلی، ایجاد یک رده منسجم و فعال از معلمان در مدارس و سازماندهی ظرفیتهای موجود برای کمک به پیشرفت مدرسه است.
همچنین در این مراسم بر برنامهریزی برای مدارس منتخب، توانمندسازی مدیران و عوامل مدارس، شناسایی ظرفیتهای موجود و تقویت شبکه معلمان دغدغهمند تأکید شد تا مدارس بتوانند در مواجهه با مسائل و چالشهای خود، از ظرفیتهای درون مدرسه و مجموعههای پشتیبان بهره بیشتری بگیرند.