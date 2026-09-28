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فرمانده قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا از پایان عملیات ریلگذاری راهگذر ریلی چابهار ـ زاهدان خبر داد و گفت: این طرح پس از رفع نواقص و تکمیل ایستگاهها، حداکثر تا ۲۲ بهمن به بهرهبرداری کامل میرسد.
سردار عبدالرضا عابد، در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما | اقتصادی با اشاره به اهمیت راهبردی این کریدور گفت: با توجه به شرایط جنگی کشور، بخشی از مسیر در هفته دولت به بهرهبرداری رسید و بر اساس برنامهریزی انجامشده، تلاش میکنیم کل طرح تا ۲۲ بهمن آماده بهرهبرداری شود.
وی ادامه داد: ریلگذاری مسیر بهطور کامل انجام شده و اکنون عملیات رفع نواقص، تکمیل ایستگاهها و آمادهسازی برای اتصال آنها در حال اجراست.
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا با بیان اینکه این کریدور از بندر شهید بهشتی چابهار آغاز میشود، تصریح کرد: این مسیر ریلی میتواند در انتقال کالا از بندر چابهار به کشورهای منطقه و توسعه ترانزیت نقش مهمی ایفا کند.
سردار عابد ظرفیت جابهجایی این مسیر را سالانه حدود ۸ میلیون تن کالا اعلام کرد و گفت: علاوه بر حمل بار، امکان جابهجایی مسافر در این کریدور فراهم میشود.
وی با اشاره به بهرهبرداری از مسیر زاهدان ـ خاش بیان کرد: مردم هماکنون از این بخش استفاده میکنند و توسعه حملونقل ریلی میتواند در کاهش سوانح و تلفات جادهای مؤثر باشد.
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا تأکید کرد: با توجه به اهمیت این طرح در توسعه کریدورهای ترانزیتی کشور، تلاش میکنیم با رفع نواقص باقیمانده و تکمیل ایستگاهها، پروژه را تا سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به پایان برسانیم.
سردار عابد، تکمیل کریدور چابهار ـ زاهدان را زمینهساز بهرهگیری کشورهای منطقه از ظرفیتهای ترانزیتی ایران و گسترش مبادلات اقتصادی دانست.