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مدیرعامل شرکت آب منطقهای آذربایجانغربی گفت: افزایش بارشها موجب رشد حدود یک متر و ۴۱ سانتیمتری سطح آبخوانهای استان شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، مجید رستگاری گفت: تاکنون ۴۵۳ میلیمتر بارش در استان ثبت شده که ۲۶ درصد بیشتر از شرایط نرمال است و این افزایش بارندگی موجب تقویت آبخوانها و افزایش حدود یک متر و ۴۱ سانتیمتری سطح آب زیرزمینی شده است.
وی افزود: آذربایجانغربی دارای ۳۲ آبخوان در سه حوضه آبریز دریاچه ارومیه، ارس و زاب است که برای رصد سطح آب زیرزمینی این آبخوانها، ۵۵۵ حلقه چاه پیزومتریک در استان حفر شده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای آذربایجانغربی تصریح کرد: علاوه بر چاههای پیزومتریک، شبکه پایش منابع آب انتخابی نیز فعال است و ۵۶۵ مورد از منابع شامل قنوات، چشمهها و سایر منابع آبی از نظر میزان آبدهی و تغییرات منابع، بهصورت مستمر پایش میشوند.
رستگاری تأکید کرد: مدیریت منابع آب نیازمند توجه همزمان به منابع سطحی و زیرزمینی است و پایش مستمر کمی و کیفی آبخوانها با هدف صیانت از منابع آبی و تأمین پایدار نیازهای شرب، همچنان ادامه دارد.