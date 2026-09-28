به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، مجید رستگاری گفت: تاکنون ۴۵۳ میلی‌متر بارش در استان ثبت شده که ۲۶ درصد بیشتر از شرایط نرمال است و این افزایش بارندگی موجب تقویت آبخوان‌ها و افزایش حدود یک متر و ۴۱ سانتی‌متری سطح آب زیرزمینی شده است.

وی افزود: آذربایجان‌غربی دارای ۳۲ آبخوان در سه حوضه آبریز دریاچه ارومیه، ارس و زاب است که برای رصد سطح آب زیرزمینی این آبخوان‌ها، ۵۵۵ حلقه چاه پیزومتریک در استان حفر شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی تصریح کرد: علاوه بر چاه‌های پیزومتریک، شبکه پایش منابع آب انتخابی نیز فعال است و ۵۶۵ مورد از منابع شامل قنوات، چشمه‌ها و سایر منابع آبی از نظر میزان آبدهی و تغییرات منابع، به‌صورت مستمر پایش می‌شوند.

رستگاری تأکید کرد: مدیریت منابع آب نیازمند توجه همزمان به منابع سطحی و زیرزمینی است و پایش مستمر کمی و کیفی آبخوان‌ها با هدف صیانت از منابع آبی و تأمین پایدار نیاز‌های شرب، همچنان ادامه دارد.