معاون برنامه‌ریزی و توسعه محیط کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: برای واحد‌های آسیب‌دیده، واگذاری زمین با تسهیلات ویژه و با حداقل ۵ درصد پیش‌پرداخت در نظر گرفته شده و زمان مناسبی نیز برای تنفس و بازپرداخت این تسهیلات پیش‌بینی شده است.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ سعید شجاعی با اشاره به سیاست‌های حمایتی وزارت صمت از صنایع آسیب‌دیده افزود: این حمایت فقط شامل واحد‌های مستقر در شهرک‌های صنعتی نیست و برای واحد‌های دانش‌بنیان نیز شرایط ویژه‌ای در نظر گرفته شده است. همچنین واحد‌هایی که خارج از شهرک‌های صنعتی مستقر بوده و آسیب دیده‌اند، می‌توانند با استفاده از همین تسهیلات ویژه به داخل شهرک‌های صنعتی منتقل شوند.

وی ادامه داد: بخشی از مصوبات حمایتی که در اختیار دولت بوده، در جلسات هیئت دولت به تصویب رسیده و ابلاغ شده است از جمله تخصیص ۱۰۰ همت خط اعتباری و ۶ میلیارد دلار اوراق مرابحه ارزی که پس از تصویب هیئت عالی بانک مرکزی می‌تواند به بازگشت صنایع در چرخه تولید کمک کند.

شجاعی با اشاره به آسیب دیدن بیش از سه هزار واحد تولیدی در جنگ اخیر گفت: برای حمایت از این واحدها، فرآیندی دو مرحله‌ای در نظر گرفته شده تا بخشی از مشکلات آنها در سطح استان‌ها و حمایت‌های اصلی نیز پس از تایید میزان خسارت دنبال شود.

حمایت ویژه ارزی و ریالی از واحد‌های آسیب دیده

معاون وزیر صمت افزود: با توجه به حجم خسارت‌های ریالی و ارزی واردشده به واحد‌های صنعتی، در مرحله نخست واحد‌های آسیب‌دیده با معرفی ادارات کل صمت استان‌ها به ستاد تسهیل و کارگروه‌های تسهیل استان ارجاع شدند تا موضوعاتی که در حیطه وظایف و اختیارات این ستاد‌ها قرار دارد، از جمله امهال و استمهال و سایر موارد قابل پیگیری، در همان مرحله انجام شود.

شجاعی تاکید کرد: در مرحله دوم بر اساس مصوبه ستاد بازسازی که ریاست آن با معاون اول رئیس‌جمهور است، مقرر شد خسارت واحد‌ها با گزارش دو کارشناس رسمی تأیید شود تا واحد‌های آسیب‌دیده بتوانند وارد فرآیند دریافت حمایت‌های ویژه شوند؛ با توافقی که با کانون کارشناسان رسمی و قوه قضاییه انجام شده، کارشناسی خسارت واحد‌های آسیب‌دیده به صورت رایگان انجام می‌شود و هزینه این کارشناسی نباید از واحد صنعتی دریافت شود.

بسته ۵۰ همتی در انتظار تصویب سران قوا

وی درباره حمایت ارزی از واحد‌های آسیب‌دیده در جنگ اخیر گفت: در وزارت صمت برای این واحد‌ها اولویت‌هایی در نظر گرفته شده تا در صورت وجود محدودیت در سهمیه ارزی، فرآیند بهینه‌سازی یا صف تخصیص ارز، امکان اولویت دادن به آنها وجود داشته باشد. این موضوع در کمیته ارزی وزارت صمت به تصویب رسیده و فرآیند آن در حال اجراست.

شجاعی با اشاره به برنامه‌های تامین منابع ریالی افزود: در ستاد بازسازی مصوبه‌ای برای تامین مالی واحد‌های آسیب‌دیده به تصویب رسیده که بخش‌هایی از آن نیازمند تصویب در سطح سران قوا است که بخش اول مصوب و ابلاغ شد.

وی اضافه کرد: در این بسته ۵۰ همت برای بخش صنعت در نظر گرفته شده که در مرحله نخست ۶.۵ همت برای افزایش سرمایه صندوق صنایع پیشرفته (صحا) وزارت صمت به عنوان مرجع تامین مالی در نظر گرفته شده و تلاش می‌شود منابع بودجه‌ای غیرجاری بخش نیز به سمت بازسازی واحد‌های آسیب‌دیده هدایت شود.

استفاده از وجوه اداره شده برای حمایت از صنایع کوچک

معاون برنامه‌ریزی و توسعه محیط کسب‌وکار وزارت صمت گفت: استفاده از منابع رسوب‌شده سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی و وجوه اداره‌شده این سازمان برای تسهیلات‌دهی به واحد‌های آسیب‌دیده نیز در دستور کار قرار گرفته و توافقات اولیه با بانک صنعت و معدن در این زمینه انجام شده است.

شجاعی افزود: در حوزه مالیاتی نیز با وزارت امور اقتصادی و دارایی توافقاتی انجام شده است؛ از جمله استفاده از ظرفیت ماده ۱۶۵ قانون مالیات‌های مستقیم برای واحد‌هایی که بیش از ۵۰ درصد تخریب شده‌اند و همچنین استفاده از معافیت مالیاتی برای واحد‌های دارای مجوز بازسازی و نوسازی که این مجوز برای همه واحد‌های آسیب‌دیده صادر می‌شود.