پخش زنده
امروز: -
دختر ورزشکار منوجانی با درخشش در رقابتهای دوی ۴۰۰ متر آسیا، عنوان نایبقهرمانی این مسابقات را از آن خود کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ؛ دختر ورزشکار منوجانی با درخشش در رقابتهای دوی ۴۰۰ متر آسیا، عنوان نایبقهرمانی این مسابقات را از آن خود کرد.
زهرا زارعی با عبور قدرتمند از خط پایان، نام منوجان را در جمع برترینهای دوومیدانی آسیا به ثبت رساند؛ موفقیتی که حاصل سالها تلاش، تمرین و پشتکار این ورزشکار جوان است.
واین افتخار، تنها یک مدال نیست؛ حالاروایت اراده و انگیزه ورزشکاری است که از جنوب کرمان، مسیر موفقیت را تا رقابتهای آسیایی پیموده است.
درخشش زهرا زارعی در این رقابتها، بار دیگر ظرفیتهای ورزشی شهرستان منوجان و استعدادهای جوان جنوب کرمان را به نمایش گذاشت.