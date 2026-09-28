اندونزی در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل با تأکید بر ضرورت تقویت چندجانبه‌گرایی، بحران فلسطین و غزه را آزمونی روشن برای سنجش توان سازمان ملل در دفاع از اصول و قوانین بین‌المللی اعلام کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از کوالالامپور، «سوجیونو» وزیر امور خارجه اندونزی در سخنرانی خود در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل، بر ضرورت ایجاد «چندجانبه‌گرایی تاب‌آور» تأکید کرد؛ نظامی که بتواند خود را با شرایط جدید وفق دهد، به بحران‌ها پاسخ دهد و مهم‌تر از همه، به نتایج عملی منجر شود.

وی گفت: فلسطین فقط مسئله یک منطقه نیست، بلکه آزمونی برای این است که آیا نظام چندجانبه بین‌المللی می‌تواند از اصولی که برای دفاع از آنها ایجاد شده است، حمایت کند و در زمان نیاز نتیجه عملی به همراه داشته باشد.

وزیر امور خارجه اندونزی وضعیت غزه و کرانه باختری را از نگاه دولت این کشور نقض آشکار قوانین بین‌المللی توصیف کرد و گفت: این وضعیت یادآور دوره‌ای است که پیش از شکل‌گیری منشور سازمان ملل، اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌های ژنو وجود داشت.

سوجیونو با تأکید بر ضرورت احترام به حاکمیت کشور‌ها و پایان دادن به استعمار افزود: فلسطین یکی از روشن‌ترین آزمون‌ها برای سنجش پایبندی جامعه جهانی به این اصول و وجدان بشری است.

وی سازمان ملل را نهادی «ضروری» برای حل اختلافات میان کشور‌ها بدون توسل به درگیری دانست، اما تأکید کرد: دبیرکل آینده این سازمان باید بتواند چندجانبه‌گرایی را به نتایج ملموس برای مردم تبدیل کند.

وزیر امور خارجه اندونزی همچنین گفت: باور به سازمان ملل به معنای پذیرش ضرورت تحول این نهاد متناسب با جهان امروز است و نظام چندجانبه قرن بیست‌ویکم باید نماینده‌تر، چابک‌تر و در ارائه نتایج عملی توانمندتر باشد.