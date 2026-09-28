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در سال جاری، تعهد ثبت مشاغل شهرستان تایباد در سامانه رصد، هزار و ۹۸ فرصت شغلی است که در نیمه نخست امسال با نهایی شدن ۴۰۱ زمینه اشتغال، این شهرستان رتبه نخست استان را در ثبت اشتغال دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تایباد گفت: امسال و در مرحله نخست، ۳۳۰ میلیارد ریال به حوزه اشتغال تایباد اختصاص یافته است که در بین افراد متقاضی واجد شرایط خانوادههای شهدا، مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد برکت، بهزیستی، قرارگاه ملی مهارت آموزی، مشاغل خانگی و گردشگری توزیع خواهد شد.
مجتبی قادری افزود:میطلبد بعد از ابلاغ تسهیلات به بانکهای عامل در چارچوب قانون، نهایت همکاری را با افراد واجد شرایط و متقاضی داشته باشند.
وی اظهار کرد: پارسال سهمیه اشتغال این شهرستان هزار و ۸۰۵ نفر بود که ۱۰۰ درصد آن محقق شد و با ۸۵۰ میلیارد ریال اعتبار، بیش از ۵۰۰ فرصت شغلی در شهرها و روستاهای این شهرستان ایجاد شد.
قادری با اشاره به این که نرخ بیکاری این شهرستان مرزی ۱۳ و هشت دهم درصد است، تصریح کرد: گمرک مرزی دوغارون تایباد یک ظرفیت طلایی در حوزه جبران نرخ بیکاری این منطقه به شمار میرود که فرصتهای اشتغال در این کانون اقتصادی، باید احیا شود.
به گفته وی، ایجاد سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی دوغارون و افزایش فعالیتهای اقتصادی آن بدون شک در آیندهای نزدیک فرصتهای شغلی این خطه مرزی را افزایش خواهد داد.
قادری بیان کرد: افزون بر ۷۰ درصد اشتغال این شهرستان وابسته بخش کشاورزی است و متاسفانه تاکنون چرخ صنعت آن هنوز حرکت نکرده است.
معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تایباد، بیان کرد: امروز و در این شرایط، کشور نیاز است همه مدیران و مسوولان به دنبال رشد و شکوفایی ایران اسلامی باشند و از همه فرصتها به منظور افزایش رضایتمندی اجتماعی استفاده کنند.
شهرستان ۱۵۹ هزار نفری تایباد متشکل از ۲ بخش مرکزی و میان ولایت با ۳۸ روستا در فاصله ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد قرار دارد.