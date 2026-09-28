مراسم آبرو محله یاد شهید حسن لکزایی در روستای وحدت اسلامی آق قلا
مراسم آبرو محله یاد شهید حسن لکزایی در روستای وحدت اسلامی آق قلا برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان،در راستای دومین کنگره ملی ۴۰۰۰ شهید استان گلستان با حضور خانواده معظم شهدا به همت حوزه بدر و خواهران حضرت فاطمه «ص»در روستای وحدت اسلامی شهرستان آق قلا برگزار شد. جانشین سپاه شهرستان آققلا در این مراسم گفت: دشمن در محاسبات خود نقش ایمان و اراده مردم را نادیده میگیرد و خداوند هدایتکننده و حامی ملت ایران است و مردم در مقاطع مختلف نشان دادهاند که در برابر تهدیدات دشمن از انقلاب و کشور خود دفاع میکنند. سرهنگ صالح درویشی با اشاره به آنچه گسترش عمق دفاعی جمهوری اسلامی ایران افزود: امروز جبهه مقاومت در منطقه از ظرفیت و توانمندی قابل توجهی برخوردار است و جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر تجربیات دفاع مقدس و ایستادگی ملت ایران توانسته است در برابر تهدیدهای مختلف ایستادگی کند. وی افزود: امروز توانمندیهای دفاعی جمهوری اسلامی ایران به نقطهای رسیده است که موشکها و سامانههای دفاعی کشور با اتکا به توان داخلی و ایمان رزمندگان، اهداف تعیینشده را مورد اصابت قرار میدهند و ما معتقدیم نصرت و پیروزی از سوی خداوند به کسانی وعده داده شده است که به دین و کشور خود ایمان دارند. جانشین سپاه شهرستان آققلا گفت: آنچه باید برای نسل امروز تبیین شود، این است که ملت ایران با تکیه بر ایمان، وحدت، تجربه دوران دفاع مقدس و توانمندیهای دفاعی خود، توانسته است در برابر تهدیدها ایستادگی کند و اجازه ندهد دشمن به اهداف خود دست یابد.