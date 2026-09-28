در راستای دومین کنگره ملی ۴۰۰۰ شهید استان گلستان با حضور خانواده معظم شهدا به همت حوزه بدر و خواهران حضرت فاطمه «ص»در روستای وحدت اسلامی شهرستان آق قلا برگزار شد.

جانشین سپاه شهرستان آق‌قلا در این مراسم گفت: دشمن در محاسبات خود نقش ایمان و اراده مردم را نادیده می‌گیرد و خداوند هدایت‌کننده و حامی ملت ایران است و مردم در مقاطع مختلف نشان داده‌اند که در برابر تهدیدات دشمن از انقلاب و کشور خود دفاع می‌کنند.

سرهنگ صالح درویشی

با اشاره به آنچه گسترش عمق دفاعی جمهوری اسلامی ایران افزود: امروز جبهه مقاومت در منطقه از ظرفیت و توانمندی قابل توجهی برخوردار است و جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر تجربیات دفاع مقدس و ایستادگی ملت ایران توانسته است در برابر تهدیدهای مختلف ایستادگی کند.

وی افزود: امروز توانمندی‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران به نقطه‌ای رسیده است که موشک‌ها و سامانه‌های دفاعی کشور با اتکا به توان داخلی و ایمان رزمندگان، اهداف تعیین‌شده را مورد اصابت قرار می‌دهند و ما معتقدیم نصرت و پیروزی از سوی خداوند به کسانی وعده داده شده است که به دین و کشور خود ایمان دارند.

جانشین سپاه شهرستان آق‌قلا

گفت: آنچه باید برای نسل امروز تبیین شود، این است که ملت ایران با تکیه بر ایمان، وحدت، تجربه دوران دفاع مقدس و توانمندی‌های دفاعی خود، توانسته است در برابر تهدیدها ایستادگی کند و اجازه ندهد دشمن به اهداف خود دست یابد.