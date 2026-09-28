به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار محمدیان فرمانده انتظامی تهران بزرگ به مناسبت روز آتش‌نشانی در پیامی روز آتش‌نشانی و ایمنی را فرصتی ارزشمند برای پاسداشت مقام انسان‌هایی دانست که با تکیه بر ایمان، شجاعت، تخصص و روحیه ایثار، در سخت‌ترین لحظات برای نجات جان و حفظ مال شهروندان به میدان می‌آیند.

در متن پیام سردار محمدیان آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

هفتم مهرماه، روز آتش‌نشانی و ایمنی، فرصتی ارزشمند برای پاسداشت مقام انسان‌هایی است که با تکیه بر ایمان، شجاعت، تخصص و روحیه ایثار، در سخت‌ترین لحظات برای نجات جان و حفظ مال شهروندان به میدان می‌آیند.

آتش‌نشانان، همچون مجموعه انتظامی و پلیس، از جمله خدمتگزاران مردم و سرمایه‌های ارزشمند جامعه هستند که در مسیر انجام مأموریت‌های خود، بار‌ها جان خویش را برای امنیت، آرامش و نجات هموطنان به خطر انداخته‌اند. مأموریت مشترک همه دستگاه‌های خدمت‌رسان، صیانت از جان، مال و آرامش مردم و حضور مسئولانه در کنار شهروندان در لحظات دشوار است.

یاد و نام شهدای والامقام آتش‌نشان، به‌ویژه شهدای فداکار حادثه ساختمان پلاسکو، برای همیشه در حافظه مردم شریف تهران و ایران اسلامی ماندگار خواهد بود؛ شهدایی که در راه انجام وظیفه و نجات جان انسان‌ها، از ارزشمندترین سرمایه خود گذشتند.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای آتش‌نشان، فرارسیدن روز آتش‌نشانی و ایمنی را به تمامی آتش‌نشانان غیور، خانواده‌های معظم شهدای این عرصه و مجموعه مدیریت شهری و سازمان آتش‌نشانی تبریک عرض می‌کنم و از تلاش‌های شبانه‌روزی و فداکارانه آنان در مسیر خدمت به مردم قدردانی می‌نمایم.

از درگاه خداوند متعال، توفیق، سلامتی و سربلندی همه آتش‌نشانان عزیز و خدمتگزاران مردم را مسئلت دارم.

سردار محمدیان

فرمانده انتظامی تهران بزرگ