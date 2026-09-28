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دستگاههای اجرایی مازندران برای مدیریت سیلابهای احتمالی باید آمادگی داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران با اشاره به پیشبینی بارشهای قابل توجه در ماههای پیشرو، بر ضرورت آمادگی کامل فرمانداران و دستگاههای اجرایی استان برای مدیریت سیلابهای احتمالی تأکید کرد.
عبدالرضا دادبود در نشست با فرمانداران استان در استانداری با اشاره به دستور استاندار مازندران درباره آمادگی در برابر بارشهای سنگین احتمالی افزود: با توجه به شرایط خاص جوی و پیشبینی بارشهای سنگین، لازم است همه شهرستانها اقدامات پیشگیرانه و عملیاتی را با جدیت دنبال کنند.
وی با تأکید بر ضرورت برنامه پیشگیرانه فنی در این باره گفت: بازگشایی مسیر رودخانهها، رفع موانع فیزیکی، برخورد با فنسکشیها و دیوارکشیهای غیرمجاز و همچنین رفع موانع ناشی از لولهگذاریهای غیرمجاز باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
دادبود همچنین پاکسازی دهانه ورودی و خروجی پلها را از دیگر اقدامات ضروری عنوان کرد و افزود: گلولای، رسوبات، شاخ و برگ و نخالههای انباشتهشده در اطراف پلها باید پاکسازی شود تا در زمان بارشهای شدید، جریان آب با مشکل مواجه نشود.
وی بر ضرورت بررسی وضعیت بندها و آببندانها، خطوط انتقال برق و سایر زیرساختهای حیاتی نیز تأکید کرد و گفت: احتمال همزمانی بارش سنگین و طوفان میتواند آسیب به زیرساختها و روند خدمترسانی به مردم را افزایش دهد و باید از هماکنون برای این شرایط آمادگی داشت.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران، آمادگی عملیاتی دستگاهها را بخش دیگری از الزامات مدیریت بحران دانست و تاکید کرد: امکانات دستگاههای اجرایی، ظرفیت پیمانکاران طرحهای عمرانی و آموزش نیروهای مرتبط با مدیریت بحران باید برای آمادگی زمان وقوع حادثه باشد.
دادبود بر برگزاری مانورهای دروندستگاهی و بیندستگاهی، تأمین سوخت مورد نیاز در زمان بحران و تمرین سازوکار فرماندهی عملیاتی تأکید کرد و گفت: متناسب با سطح حادثه، فرماندهی عملیات در شهرستان بر عهده فرماندار خواهد بود و در صورت گسترش ابعاد حادثه، مدیریت در سطح استان دنبال میشود.
وی با اشاره به اهمیت آمادگی در حوزه امداد و نجات، خدمات اضطراری و تخلیه اضطراری، خواستار برگزاری جلسات منظم و اجرای دقیق دستورالعملهای ابلاغی در شهرستانها شد.