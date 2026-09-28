به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، سردار حسین زارع کمالی افزود: در راستای احیای مراتع استان و با کمک بسیجیان، در این ۳۲۰ هکتار مراتع، گیاهان دارویی کاشته می‌شود.

او تاکبد کرد: همچنین ۱۰ هکتار نیز برای کاشت نهال در هفته درختکاری اسفندماه، آماده سازی خواهد شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان نیزگفت: از ۳۲۰ هکتار کپه کاری ۱۱۰ هکتار در مراتع روستای ولی محمد شهرستان کبودرآهنگ قرار دارد که در این ۱۱۰ هکتار، گیاه دارویی موسیر به همت اهالی روستا کاشته می‌شود.

کاشت گیاهان دارویی موجب پوشیده شدن مراتع به بافت گیاهی، جلوگیری از فرسایش خاک و ایجاد سیلاب در زمان بارش باران خواهد شد.